Manchester United vs Milan: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Manchester United recibe al Milan en el duelo más atractivo de estos octavos de final de la Europa League. Por lo que el estratega del cuadro 'Rossonero', Stefano Pioli comentó previo al encuentro que "tenemos que tomar una decisión: o dejarnos abrumar por las olas negativas o montar las positivas de la confianza. Elegiremos montar y estoy seguro de que el equipo hará una buena actuación ante un rival difícil".

MANCHESTER UNITED VS MILAN: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Manchester United vs Milan se puede ver en ESPN Play Sur e ESPN2 Sur. En Estados Unidos transmite TUDN App, Paramount+, TUDNxtra, Univision NOW, UniMás, TUDN.com y En México lo hace Movistar+, Movistar Liga de Campeones llevan el juego por televisión en España.



España: 6:55 pm

Colombia: 12:55 pm

Argentina: 2:55 pm

México: 11:55 am

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico)

El equipo inglés afronta el encuentro en un pequeño bache de resultados con una única victoria y tres empates en sus últimos cuatro encuentros.

Segundo en la liga inglesa, el United se enfrenta a un equipo italiano que también marcha segundo en su campeonato doméstico por detrás del Inter de Milán y que, al igual que su rival, ha perdido algo de fuelle en sus últimos partidos.