Rijeka vs Napoli: pronóstico y dónde ver el partido por internet

Napoli de Italia visita Rijeca en en la Europa League por la tercera fecha del grupo de F. El cuadro napolitano tiene 3 puntos y la idea es poder sumar un triunfo para alcanzar al líder de su zona, el AZ Alkmaar de Holanda.

Cabe recordar que Napoli es quinto en la tabla de posiciones de la Serie A de Italia. Cuenta con 11 unidades y está a cinco puntos del Milan, flamante líder del fútbol italiano luego de seis jornadas disputadas.

Rijeka vs Napoli: pronóstico y cuotas del partido

Napoli parte como favorito para imponerse en el compromiso de la Europa League. Un triunfo de los italianos se paga a 1.23, mientras que la victoria local se paga a 13. El empate también deja buenos dividendos toda vez que se paga a seis.

Rijeka vs Napoli: dónde ver el partido por internet

El partido Rijeka vs Napoli se puede ver online en Sudamérica por la plataforma de ESPN Play. La transmisión del encuentro en Estados Unidos corre por cuenta de TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access, Univision NOW, TUDN.com, UniMás. En España transmite Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+.

Colombia: 12:55 pm

Argentina: 2:55 pm

Estados Unidos: 12:55 pm (este), 9:55 am (pacífico)

Chile: 2:55 pm

Perú: 12:55 pm

España: 6:55 pm