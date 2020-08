Sin colombianos en los cuartos de final de la Europa League

Rangers puso fin a una temporada bastante pobre desde los títulos y en la que no consiguió ninguno de los objetivos fundamentales del club. No pudo en lo local, luego de la suspensión de la liga escocesa en la que se vio superado, claramente, por Celtic y tampoco pudo en la Europa League, luego de una dura derrota como local que le impidió llegar a los cuartos de final, tras caer por un global de 4-1 con Bayer Leverkusen.

El equipo del exjugador Steven Gerrard, que llegaba luego de dejar a Sporting Braga en el camino, con remontada heróica incluida, no pudo mantener el buen trasegar y cayó en los dos partidos que disputó frente a los alemanes, los mismos en los que el goleador colombiano no pudo anotar y demostró que no concluyó de la mejor manera esa temporada en la que, pese a que fue goleador, no cerró esta primera mitad de 2020 como esperaba.

Con base en ello habrá que esperar para ver si esta fue la última participación oficial de Alfredo Morelos con los 'GERS', pues el atacante colombiano tendría abierta la puerta de salida, el club ya contrató al que podría ser su directo reemplazante y mientras se define su futuro con el club, aunque se seguirá entrenando de manera normal, su representante sigue trabajando para cumplir su deseo de cambiar de club de cara a la próxima temporada.

Morelos fue, con 12 anotaciones, el máximo goleador de su equipo en la liga de Escocia, de igual manera ocurrió en la mencionada Europa League, en la que convirtió 14 tantos y estuvo muy cerca de alcanzar varias marcas como máximo goleador.