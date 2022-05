"Soñaba con una noche histórica": Borré no cabe de la dicha tras el título de Europa League

El delantero colombiano del Eintracht Frankfurt, Rafael Santos Borré, se mostró feliz tras ganar 5-4 en los penales (1-1) al Rangers de Glasgow, marcando el lanzamiento decisivo, afirmando que "soñaba con una noche histórica".

Vea también: Santos Borré se une a colombianos que reinaron en la Europa League; es el séptimo

"Siento mucha felicidad, mucha emoción, había soñado con esta noche, con una noche histórica para el club, una noche histórica para mí", dijo Borré tras el partido en el que ratificó su importancia para el cuadro alemán.

"Mi primer titulo europeo, creo que eso me llena de mucha felicidad, y ser importante para el equipo es muy lindo y me voy a quedar con este recuerdo para siempre", dijo el colombiano, autor del gol del empate y después del último penal de su equipo.

"No imaginaba esto, sabía que con mi experiencia con este tipo de competiciones que me gustan, sabía que podía ayudar al equipo, hoy se me dio y ahora a disfrutar", añadió en medio de emoción.

El goleador barranquillero recalcó que lo vivido en la noche de este 18 de mayo "es algo muy lindo", se convierte en un recuerdo perdurable, y añadió: "Ojalá mis hijos también se acuerden de esto toda la vida".

Le puede interesar: [Video] Se ‘desesperó’ Santos Borré: sangre fría en el penal para ganar la Europa League

Por último, Santos Borré llenó de halagos a los simpatizantes de su escuadra: "Son fantásticos, es un equipo que en Alemania lo destacan por eso, por esta gente que nos acompaña a todas partes, son parte de este título".