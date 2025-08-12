UEFA recibió denuncia del Crystal Palace: "Se esconden tras la farsa"

Sin duda alguna, la UEFA ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas después de privar al Crystal Palace de jugar por primera vez la Europa League. La razón por la que los londinenses no podrán estar, pese a haber ganado la FA Cup y meritoriamente sellar la clasificación fue por la participación del Olympique de Lyon, que, por puestos en la Ligue 1, logró entrar a la competencia.

Por medio de un comunicado de prensa del TAS, indicaron que Nottingham Forest y el Lyon jugarán la UEFA Europa League, pues, el Nottingham suplirá al Crystal Palace, debido a que el elenco londinense viola el derecho de propiedad multiclub de la UEFA por tener a los mismos propietarios que el cuadro francés.

Crystal Palace quedó decimosegundo en la Premier League, pero la conquista de la FA Cup fue determinante para sellar el paso a la Europa League. Hicieron méritos para ello, pero el ente eliminó al equipo de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma que acabaron de alzar la Community Shield.

LA RESPUESTA DEL CRYSTAL PALACE QUE ENCENDIÓ TODO CONTRA LA UEFA

Por medio de un comunicado, el Crystal Palace empezó a cargar contra el ente rector de Europa por esa eliminación y sentenció que los méritos en el deporte no existen por ningún lado, después de ganarse legalmente la participación en la Europa League gracias al título de la FA Cup.

El Crystal Palace inició el comunicado oponiéndose a la oportunidad que les negó la UEFA, “en un momento en el que deberíamos estar celebrando nuestra victoria en la Community Shield en Wembley, la decisión de la UEFA, seguida por la del Tribunal de Arbitraje Deportivo, demuestra que los méritos deportivos han perdido todo su sentido. Cuando ganamos la FA Cup contra el Manchester City en aquel memorable día de mayo, nuestro entrenador y nuestros jugadores se ganaron el derecho de jugar en la Europa League. Se nos ha negado esa oportunidad”.

Posteriormente, se refirió a su reemplazo que será el Nottingham Forest, “parece que ciertos clubes, organizaciones y personas gozan de un privilegio y un poder únicos. Esta influencia creciente y malsana ha destrozado las esperanzas y los sueños de los seguidores del Crystal Palace, y no augura nada bueno para los equipos ambiciosos de toda Europa que compiten por progresar cuando las normas y las sanciones se aplican de forma desigual y de la manera más flagrante.

Las estructuras multiclub se esconden tras la farsa de un ‘fideicomiso ciego’, mientras que clubes como el nuestro, que no tienen ninguna conexión con otro club, se ven impedidos de jugar en la misma competición. Para agravar la injusticia, los clubes que parecen tener grandes acuerdos informales entre sí también pueden participar e incluso jugar entre ellos”.

Por último, sentencian que, “esto debería ser un punto de inflexión para el fútbol. La UEFA debe cumplir su mandato de aprobar normas coherentes que se comuniquen y apliquen adecuadamente, con plazos razonables para resolver la incertidumbre y sanciones coherentes, tratando a todos los clubes por igual con un proceso de apelación adecuado.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que, en el futuro, las sentencias similares a esta serán objeto de un mayor escrutinio por parte de los tribunales nacionales. Solo entonces se garantizará la equidad y el debido proceso a todos los equipos. Aunque seguimos recibiendo asesoramiento legal sobre los próximos pasos a seguir, competiremos en la Conference League con la misma determinación y voluntad de ganar que caracteriza a este increíble club”.

CRYSTAL PALACE SÍ JUGARÁ COMPETENCIA INTERNACIONAL

Infortunadamente, perdieron la oportunidad que se ganaron meritoriamente de jugar la Europa League por primera vez en su historia. Pero, para consuelo, el Crystal Palace de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz tendrán participación en la UEFA Conference League.

En dicha competencia tendrá que esperar a su rival en los Play-Offs para sellar la clasificación a la Liga de Conferencia. Nottingham, que antes debía jugar este torneo tendrá el honor de disputar la Europa League después de varios años sin figurar en certámenes internacionales.