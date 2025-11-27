Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 16:25
[Video] Cucho Hernández hizo gol de cabeza con Betis por Europa League
El delantero pereirano es una de las figuras del cuadro español.
Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue protagonista este jueves 27 de noviembre al marcar el primer gol del partido entre Real Betis y Utrecht por la quinta fecha de la Europa League. El encuentro, disputado en España, tenía al equipo verdiblanco obligado a ganar.
El tanto del colombiano llegó a los 42 minutos del primer tiempo, en una jugada construida por el costado derecho. Allí, el brasileño Antony desbordó con velocidad y precisión antes de enviar un centro al área.
El Cucho leyó perfectamente la jugada, atacó el espacio y conectó de cabeza, venciendo al portero visitante con un remate ajustado que abrió el marcador. Fue un gol celebrado con intensidad por todo el Benito Villamarín.
Este es el primer gol del delantero en la presente edición de la Europa League, torneo en el que suma tres partidos disputados. El Cucho empieza a ganar protagonismo en la competencia internacional.
🔥🇨🇴 GOL de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández para el 1-0 parcial de Real Betis 🇪🇸 sobre Utrecht en Europa League.— Julián Capera (@JulianCaperaB) November 27, 2025
pic.twitter.com/7Pp1lmVkxS
En la Liga Española, el atacante de 26 años registra 13 encuentros esta temporada, acumulando cinco goles y dos asistencias, números que reflejan su buen estado de forma.
El futbolista colombiano busca mantener este nivel para ser considerado en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026. Aunque ha sido citado varias veces por Néstor Lorenzo, no es uno de los jugadores fijos en su posición.
Por eso, actuaciones como la de este jueves son vitales para seguir levantando la mano en momentos importantes del calendario europeo.
El Betis también celebra el rendimiento del Cucho, quien continúa consolidándose como una pieza importante dentro del esquema ofensivo del equipo.
Antena 2