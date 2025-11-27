[Video] Cucho Hernández hizo gol de cabeza con Betis por Europa League

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue protagonista este jueves 27 de noviembre al marcar el primer gol del partido entre Real Betis y Utrecht por la quinta fecha de la Europa League. El encuentro, disputado en España, tenía al equipo verdiblanco obligado a ganar.

El tanto del colombiano llegó a los 42 minutos del primer tiempo, en una jugada construida por el costado derecho. Allí, el brasileño Antony desbordó con velocidad y precisión antes de enviar un centro al área.

El Cucho leyó perfectamente la jugada, atacó el espacio y conectó de cabeza, venciendo al portero visitante con un remate ajustado que abrió el marcador. Fue un gol celebrado con intensidad por todo el Benito Villamarín.

Este es el primer gol del delantero en la presente edición de la Europa League, torneo en el que suma tres partidos disputados. El Cucho empieza a ganar protagonismo en la competencia internacional.