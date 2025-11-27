[Video] Otra expulsión para Jhon Durán; agredió un rival en la Europa League

Durán se perderá más partidos con Fenerbahce

Esta noticia no cae nada bien para Jhon Durán, que tiene la firme intención de retomar su regularidad en los partidos, ser titular y mostrarse como una pieza útil para su club y para la Selección Colombia, teniendo en cuenta el técnico Néstor Lorenzo no lo ha tenido últimamente en cuenta por sus constantes lesiones y peligra su presencia en el Mundial del 2026.

El atacante de 21 años, que lo más seguro es que tenga que pagar dos fechas de suspensión en esta Europa League, ya había recibido en el pasado febrero una polémica tarjeta roja jugando en su anterior club, donde tocó la cabeza de un rival con la mano y esta fue considerada como agresión, expulsión que para muchos fue exagerada, pero que ya lo había advertido para próximos compromisos.