Cargando contenido

Jhon Durán, futbolista colombiano
Jhon Durán jugando en Fenerbahce
AFP
Europa League
Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 15:53

[Video] Otra expulsión para Jhon Durán; agredió un rival en la Europa League

El delantero colombiano había ingresado en el segundo tiempo del partido de Europa League.

Este jueves 27 de noviembre, en el marco de la fecha 5 en la presente edición de la Europa League, el Fenerbahce del colombiano Jhon Jader Durán enfrentaba en condición de local al conjunto húngaro de Ferencváros. 

El partido no tuvo al delantero antioqueño como inicialista, pero ingresó al minuto 60 para reemplazar al marroquí Youssef En Nesyri, justo antes de que empezaran a llegar los goles en el compromiso. 

Lea también: Chicho Arango cerca de firmar con nuevo equipo ¿Se olvida de Nacional?

En otras noticias: se jugó la final del Mundial de la FIFA Sub-17, ¿quién fue el campeón?

Jhon Durán recibió tarjeta roja por agredir a un rival 

Luego de que Ferencváros abriera el marcador al minuto 66 y que Talisca pusiera poco tiempo después el 1-1 para el conjunto turco, el colombiano Jhon Durán fue protagonista al recibir una tarjeta roja directa en los instantes finales del compromiso. 

En las imágenes de la agresión se observa al exjugador de Aston Villa y Al Nassr encarando a un rival y lanzando un cabezazo que fue visto por el juez central, el cual castigó con tarjeta roja al considerarla una agresión evidente a un rival. 

Lea también
Image
James Rodríguez, jugador de León

James Rodríguez se acerca a su nuevo equipo

Ver más

Durán se perderá más partidos con Fenerbahce 

Esta noticia no cae nada bien para Jhon Durán, que tiene la firme intención de retomar su regularidad en los partidos, ser titular y mostrarse como una pieza útil para su club y para la Selección Colombia, teniendo en cuenta el técnico Néstor Lorenzo no lo ha tenido últimamente en cuenta por sus constantes lesiones y peligra su presencia en el Mundial del 2026. 

El atacante de 21 años, que lo más seguro es que tenga que pagar dos fechas de suspensión en esta Europa League, ya había recibido en el pasado febrero una polémica tarjeta roja jugando en su anterior club, donde tocó la cabeza de un rival con la mano y esta fue considerada como agresión, expulsión que para muchos fue exagerada, pero que ya lo había advertido para próximos compromisos. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Jhon Jader Durán

Imagen
Fenerbahce

Fenerbahce

Imagen
Europa League

Europa League

Imagen
Ferencváros

Ferencváros

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Imagen

Mundial 2026

Cargando más contenidos

Fin del contenido