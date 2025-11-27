Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 15:53
[Video] Otra expulsión para Jhon Durán; agredió un rival en la Europa League
El delantero colombiano había ingresado en el segundo tiempo del partido de Europa League.
Este jueves 27 de noviembre, en el marco de la fecha 5 en la presente edición de la Europa League, el Fenerbahce del colombiano Jhon Jader Durán enfrentaba en condición de local al conjunto húngaro de Ferencváros.
El partido no tuvo al delantero antioqueño como inicialista, pero ingresó al minuto 60 para reemplazar al marroquí Youssef En Nesyri, justo antes de que empezaran a llegar los goles en el compromiso.
Lea también: Chicho Arango cerca de firmar con nuevo equipo ¿Se olvida de Nacional?
En otras noticias: se jugó la final del Mundial de la FIFA Sub-17, ¿quién fue el campeón?
Jhon Durán recibió tarjeta roja por agredir a un rival
Luego de que Ferencváros abriera el marcador al minuto 66 y que Talisca pusiera poco tiempo después el 1-1 para el conjunto turco, el colombiano Jhon Durán fue protagonista al recibir una tarjeta roja directa en los instantes finales del compromiso.
En las imágenes de la agresión se observa al exjugador de Aston Villa y Al Nassr encarando a un rival y lanzando un cabezazo que fue visto por el juez central, el cual castigó con tarjeta roja al considerarla una agresión evidente a un rival.
🇨🇴 EXPULSADO Jhon Jáder Durán en #Fenerbahce por esta acción al 90’+2. El partido ante #Ferencvaros por Europa League terminó 1-1 ❌ pic.twitter.com/zaXeGbeJWM— Pipe Sierra (@PSierraR) November 27, 2025
Durán se perderá más partidos con Fenerbahce
Esta noticia no cae nada bien para Jhon Durán, que tiene la firme intención de retomar su regularidad en los partidos, ser titular y mostrarse como una pieza útil para su club y para la Selección Colombia, teniendo en cuenta el técnico Néstor Lorenzo no lo ha tenido últimamente en cuenta por sus constantes lesiones y peligra su presencia en el Mundial del 2026.
El atacante de 21 años, que lo más seguro es que tenga que pagar dos fechas de suspensión en esta Europa League, ya había recibido en el pasado febrero una polémica tarjeta roja jugando en su anterior club, donde tocó la cabeza de un rival con la mano y esta fue considerada como agresión, expulsión que para muchos fue exagerada, pero que ya lo había advertido para próximos compromisos.
🇨🇴 Expulsado Jhon Jáder Durán en #AlNassr pic.twitter.com/BJKfZ7oUK9— Pipe Sierra (@PSierraR) February 21, 2025
Fuente
Antena 2