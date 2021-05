Villarreal vs Manchester United: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

El Villarreal afronta el partido más importante de su historia, en el que busca conseguir su primer título continental ante el poderoso Manchester United, favorito en la final de la Europa League que ambos equipos juegan en Gdansk (Polonia).

VILLARREAL VS MANCHESTER UNITED: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Villarreal vs Manchester United se puede ver en ESPN2 Colombia, FOX Play Sur, ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur. En México transmite Fox Sports 2 Cono Norte, Fanatiz Mexico, Fox Sports Cono Norte, ESPN Norte, Fox Sports App, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte y En Estados Unidos lo ve por CBS Sports Network, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, Univision NOW, UniMás, Paramount+. Movistar+, Movistar Liga de Campeones llevan el juego por televisión en España.



España: 9:00 pm

Colombia: 2:00 pm

Argentina: 4:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)



El equipo de una ciudad de 50.000 habitantes, con dos décadas de experiencia en la elite nacional y europea, ya acumula cuatro semifinales continentales en su palmarés, pero nunca ha disputado una final a pesar del crecimiento de su proyecto en los últimos años.



El partido es la culminación de muchos años de trabajo, pero el objetivo es que la gesta sea completa con una victoria a partir de los argumentos futbolísticos mostrados por el equipo especialmente por la trayectoria impecable en la actual edición de la Liga Europa por parte de los hombres que dirige Unai Emery, quien ha levantado este trofeo en tres ocasiones como entrenador del Sevilla.



Al partido llega el Villarreal con la baja segura de Vicente Iborra, la duda de Samu Chukwueze y la recuperación del argentino Juan Foyth, que podría ser la gran novedad del equipo como lateral derecho, mientras que el resto de la plantilla, que se desplaza al completo a Gdansk, está disponible.



No se esperan sorpresas en la alineación respecto a los hombres habituales en el equipo y el también argentino Gero Rulli, el portero de la Liga Europa en esta competición, está bajo los palos con Foyth, en el lateral derecho y Alfonso Pedraza en el izquierdo, mientras que el veterano Raul Albiol y el joven Pau Torres actuarán como centrales.



En el centro del campo están los que han sido fijos y más han jugado: Étienne Capoue como pivote, junto a Dani Parejo y Manu Trigueros, como medios más creativos.



En ataque es segura la presencia del goleador Gerard Moreno acompañado del colombiano Carlos Bacca o de Paco Alcácer, aunque con más opciones para el primero, y con la duda en función de si el planteamiento va a ser más o menos ofensivo entre Yeremi Pino, más atacante, o Moi Gómez para dar más equilibrio al centro del campo.



Cuatro años después de ganar su primera Liga Europa en Suecia, el Manchester United busca lograr su noveno título internacional. Los de Ole Gunnar Solskjaer, rebotados de la Liga de Campeones, son favoritos por la calidad y presupuesto de su plantilla, concebida para luchar por cotas mayores y a la que esta competición debe servir como efervescente para el año que viene estar otra vez entre los mejores.



La preparación, eso sí, dista mucho de lo que hubiera deseado Solskjaer. El aplazamiento del clásico contra el Liverpool por las protestas contra la Superliga provocó que tuvieran que jugar tres partidos en cinco días. Para fortuna suya, el subcampeonato de la Premier no se les podía escapar ya, pero por el camino se les quedó Harry Maguire, lesionado hace dos semanas y que no podrá estar en la final ante el Villarreal.



La baja del capitán es la única realmente importante en un equipo que cuenta con la conexión Bruno Fernandes-Edinson Cavani, con los apoyos de Marcus Rashford y Paul Pogba y sostenido en el medio por la pareja Scott McTominay y Fred. Sin Maguire, Victor Lindelof y Eric Bailly estarán como centrales, con Aaron Wan-Bissaka y Luke Shaw, indiscutibles en los laterales y David de Gea en la portería.



Solo seis jugadores quedan en la plantilla del United, del equipo que ganó la primera Liga Europa. Dos de ellos estarán fuera, Phil Jones y Anthony Martial, con Juan Mata en busca de su tercer título en la competición, el propio De Gea, Rashford y Pogba.



Esta situación habla de la reestructuración sufrida por un equipo entonces confiado a las manos de José Mourinho y que ahora tira de la casa para reverdecer los gloriosos tiempos de Alex Ferguson. Ya no luchan por 'Champions' y llevan ocho años sin ganar la Premier, pero el United sigue siendo temible en las finales.