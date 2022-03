Xavi: "El Sevilla es más favorito que nosotros" a ganar la Europa League

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, insistió este miércoles en que son sólo un "aspirante" y que "el Sevilla es más favorito" a ganar la Europa League antes del partido de ida de octavos de final contra el Galatasaray del jueves.

"No me veo como uno de los favoritos, no conocemos la competición la competición, no la hemos ganado nunca, el Sevilla es más favorito que nosotros. Somos uno de los candidatos", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro en el Camp Nou.

"Las sensaciones son muy buenas, hay ilusión, pero cada partido en el Barça es un examen, todavía no hemos hecho nada, hay que seguir", dijo el técnico azulgrana, que reiteró la ilusión de su conjunto por ganar la Europa League, especialmente como forma de acceder a la Champions.

"El primer gran objetivo es estar en Champions el año que viene, y nos lo da quedar campeones de la Europa League o trabajar bien en la liga", afirmó Xavi.

"La Europa League es una ilusión para nosotros, pero la Liga es la que te dice cómo estás", aseguró el técnico azulgrana.

"Tuvimos muy buenas sensaciones ante el Nápoles (en el play-off de acceso a octavos). Estamos en una dinámica muy buena y no queremos salir de esta dinámica. Tenemos que seguir creando ocasiones con buen juego, salir al ataque y conseguir un buen resultado en casa", afirmó.

El técnico azulgrana también afirmó que verá el partido de vuelta de octavos de Champions entre el Real Madrid y el PSG en la noche de este miércoles.

"Lo veré y disfrutaré del partido y la pena es no estar nosotros en Champions. Es un partidazo, y que gane el mejor", afirmó Xavi al ser preguntado por la presencia de Leo Messi en el Santiago Bernabéu con el PSG.

"Le deseo lo mejor a Ney (Neymar) y a Messi, que gane el mejor, pero si pueden ganar Ney y Messi, mejor", afirmó el técnico azulgrana, recordando su amistad con los dos jugadores del equipo francés.