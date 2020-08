Éver Banega deja a Sevilla campeón, "emotivo y triste" y parte a Arabia Saudita

"No tengo palabras para este momento tan emotivo y un poco triste, me toca marcharme del club de mi vida", señaló Éver Banega tras ganar su tercera Europa League con el Sevilla, tras vencer 3-2 al Inter, en la última exhibición del mediapunta argentino.

Un balón rematado de espaldas, de manera acrobática, por el brasileño Diego Carlos (74) y que tocó en Romelu Lukaku, se convirtió en el tanto decisivo para el Sevilla, que había empezado perdiendo por 1-0.

Banega se marcha del Sevilla con una nueva edición de la Europa League y tras levantar el título digirió en soledad, en el césped del estadio del Colonia, lo que había vivido.

"Pensaba que no queda más, fue mi último partido con la camiseta del Sevilla. Me toca disfrutar y llevar la Copa a Sevilla", señaló minutos después.

Ahora Banega continuará su carrera en Arabia Saudita: "Me voy satisfecho y contento gracias a otro título, me voy con la cabeza bien arriba".

¿Cuáles fueron las claves del sexto título del Sevilla en la Europa League, todos en los últimos 15 años?

"La unión del vestuario, saber estar en los momentos difíciles. La clave se ha plasmado en todo el campeonato. Tengo que agradecer a todos por hacerme ganar otra Copa. Ahora a despedirme como me merezco", respondió.

Finalmente Banega se refirió a una charla que tuvo con su técnico Julen Lopetegui tras el partido.

"Me dio cariño y trabajo, con todo lo que hemos pasamos este año. Cuando bajé un poco el pistón me sacó y me demostró que sin trabajo no se llega a ningún lado, me hizo ponerme las pilas", dijo.