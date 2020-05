Everton quiere romper el mercado con un particular patrocinador en su camiseta

Aunque los focos apuntan directamente a lo que sucedará con la presente temporada y lo que puede venir en el próximo mercado de pases, los equipos de fútbol también planifican su economía y se preparan para afrontar lo que vendrá en el próximo año competitivo, es así como Everton quiere tener un nuevo patrocinador en su camiseta y ya se habría contactado con la empresa que espera, pague los derechos para estar en la parte frontal de la misma.

Lea también: Daniela Cortés sobre Villa: "El año pasado perdí un embarazo por sus golpes"

Y esta compañía no es ninguna otra que la del exboxeador Mike Tyson y el millonario Alki David, empresa llamada 'Swissx' y que ha onsolidado un emporio, como una de las más grandes a nivel mundial, en lo que se refiere a la producción de productos con base en el cannabis. La información, publicada por el medio británico 'Insider', asegura que la negociación estaría cerca de cerrarse y, en ese sentido, el mencionado David habló del tema.

"Estamos comprometidos con Everton para hacernos cargo de la parte delantera de su camiseta. Se pusieron en contacto conmigo y ya me han ofrecido diseños con todo el logotipo de 'Swissx' en azul, algo que no me gusta, pero que se verá bien", aseguró uno de los propietarios de la empresa y quien ya piensa dar el gran golpe con el cuadro azul de Liverpool, del que hace parte el colombiano Yerry Mina.

Le puede interesar: Temor en el Real Madrid por la ‘jugada’ que estaría alistando James

Desde hace algún tiempo, la estrategia comercial de 'Swissx' ha estado enmarcada en el ingreso al deporte y, aunque en principio intentaron con Barcelona, buscando adquirir los derechos de nombre del estadio Camp Nou, ahora tienen una buena oportunidad con un club inglés de mitad de tabla, que para la próxima temporada busca brillar en la Premier League y en el próximo mercado haría una importante inversión en refuerzos, buscando volver a las competencias europeas.