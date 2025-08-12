Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 14:38
Ex DT de Selección Colombia se postuló para remplazar a Peirano en Nacional
Recientemente se habló sobre la posible salida de Pablo Peirano del Bolso.
El futuro de Pablo Peirano al frente de Nacional de Montevideo estuvo muy cuestionado, a pesar de un rendimiento destacado: 15 victorias, dos empates y solo tres derrotas, alcanzando un impresionante 78,3 % de efectividad. Sin embargo, el fantasma es claro: el equipo no ha podido en los clásicos frente a Peñarol, lo que ha generado malestar entre hinchas y directivos.
Recientemente se celebró una reunión clave entre la directiva y el cuerpo técnico, donde se decidió mantener a Peirano en el cargo con un respaldo condicionado: "El entrenador dura hasta el día anterior que lo saquemos", advirtió el presidente Ricardo Vairo, dejando claro que el apoyo tiene fecha de vencimiento.
En ese contexto, ha surgido un nombre de peso para sucederlo, pues el representante de un entrenador con pasado en Selección Colombia lo postuló: José Néstor Pékerman fue acercado para ser el nuevo técnico de Nacional en remplazo de Pablo Peirano.
Nacional respondió al supuesto interés por Pékerman
La dirigencia no se hizo esperar y según varios diarios uruguayos, Nacional de Montevideo le respondió con un 'no' rotundo a José Néstor Pékerman para ser su nuevo entrenador. El argentino no es visto como el DT ideal, pues al margen de la decisión que se tomó con Peirano, nunca fue una opción.
El histórico -por ir a dos mundiales de manera consecutiva- exdirector técnico de la Selección Colombia fue acercado por su entorno a Nacional, pero realmente sí hubo un equipo que al menos preguntó por él recientemente, y es uno de los más grandes de América.
Según lo reportado en los medios argentinos, Pékerman apareció como uno de los candidatos para asumir el banquillo de Boca Juniors, ante una posible salida de Miguel Ángel Russo, quien cada vez tiene menos posibilidades para continuar al frente del equipo Xeneize.
Un candidato global y con experiencia probada
El argumento bajo el cual el represente de Pékerman lo ha acercado a Nacional es que se trata de un entrenador con éxito en torneos juveniles mundiales y experiencia internacional, y su posible llegada marcaría un 'golpe sobre la mesa' al tratarse de un DT reconocido.
