Ex DT de Selección Colombia se postuló para remplazar a Peirano en Nacional

El futuro de Pablo Peirano al frente de Nacional de Montevideo estuvo muy cuestionado, a pesar de un rendimiento destacado: 15 victorias, dos empates y solo tres derrotas, alcanzando un impresionante 78,3 % de efectividad. Sin embargo, el fantasma es claro: el equipo no ha podido en los clásicos frente a Peñarol, lo que ha generado malestar entre hinchas y directivos.

Recientemente se celebró una reunión clave entre la directiva y el cuerpo técnico, donde se decidió mantener a Peirano en el cargo con un respaldo condicionado: "El entrenador dura hasta el día anterior que lo saquemos", advirtió el presidente Ricardo Vairo, dejando claro que el apoyo tiene fecha de vencimiento.

En ese contexto, ha surgido un nombre de peso para sucederlo, pues el representante de un entrenador con pasado en Selección Colombia lo postuló: José Néstor Pékerman fue acercado para ser el nuevo técnico de Nacional en remplazo de Pablo Peirano.

Nacional respondió al supuesto interés por Pékerman

La dirigencia no se hizo esperar y según varios diarios uruguayos, Nacional de Montevideo le respondió con un 'no' rotundo a José Néstor Pékerman para ser su nuevo entrenador. El argentino no es visto como el DT ideal, pues al margen de la decisión que se tomó con Peirano, nunca fue una opción.