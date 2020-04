Exárbitro Fifa argentino dice que la Libertadores y Sudamericana volverán hasta 2021

El deporte a nivel mundial está en incertidumbre ya que por la pandemia del coronavirus la mayoría de eventos programados tuvieron que ser suspendidos o cancelas. El fútbol no escapa a dicha coyuntura y después de que se hayan postergado la Eurocopa y la Copa América para 2021.

A nivel de América del Sur la eliminatoria para el Mundial de Catar 2022 cambiaron las fechas para las primera y segunda jornada, mientras que actualmente los clubes están a la expectativa de las ligas locales y de que la Confederación Sudamericana de Fútbol determine cuándo se reanudarían los partidos de la Copa Conmebol Libertadores y Copa Conmebol Sudamericana.

Si bien la entidad que coordina el fútbol en el continente aseguró que probablemente en mayo volverían estos torneos, este jueves 2 de abril un reconocido exárbitro Fifa argentino generó preocupación al dar a conocer una supuesta información.

Anoche me confirmaron de @Libertadores @Sudamericana que todas las competiciones sudamericanas comenzarán 2021. NO habrá ninguna competencia en SUD AMERICA hasta el año que viene! — Pablo Lunati (@PabloLunati22) April 2, 2020

Y es que Pablo Lunati, que hoy se desempeña en varios programas de televisión de su país, afirmó que si la situación de la pandemia del coronavirus no es controlada tanto la Copa Libertadores y la Sudamericana no volverán a desarrollarse en 2021. Lunati adicionalmente agregó que ninguna actividad relacionada con el fútbol se disputaría en 2020 si no mejora la situación.

De esta manera, Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Nacional y Millonarios no volverían a disputar compromisos a nivel internacional en el año por lo que la Conmebol tendría que modificar la realización de los certámenes.