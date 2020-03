Abdelhak Nouri era uno de esos jóvenes talentos que despegan en Ajax y se proyectan como grandes para el mundo del fútbol. Sin embargo, su carrera se vio truncada a causa de un accidente cardiovascular sufrido en un partido amistoso contra Werder Bremen en 2017, cuando las divisiones menores del equipo de Amsterdam se encontraban en Austria, hecho que lo dejó en coma por dos años y nueve meses, un coma del cual despertó hasta el jueves.

La información, anunciada por su familia, asegura que hasta "se ríe" y mientras esperan por una mayor evolución, de momento, todo resulta favorable, pues desde lo vivido en Austria, no se sabía cuál sería su futuro. Nouri hacía parte del mismo grupo de jugadores que fue protagonista con Ajax en la Champions League 2018/19, temporada en la que los holandeses llegaron hasta las semifinales del torneo con la ayuda de jugadores clave como Frenkie De Jong y Matthijs De Ligt.

"Appie (Abdelhak) sabe dónde está y es bueno para él que esté en un ambiente familiar. Nosotros fingimos que no está enfermo, hablamos con él, le proponemos conversaciones y vemos fútbol con él, notamos que eso le gusta. A veces nos regala una sonrisa y eso supone mucho para nosotros", aseguró su hermano, Aberrahim, quien lo acompaña y está con su familia en este momento.

Está claro que Nouri no va a volver a disputar un partido oficial con sus excompañeros, pero lo cierto es que ya dio el primer paso hacia su recuperación y se espera que empiece a moverse mucho más en los próximos días, intentando que vuelva a caminar y se recupere de la mejor forma tras bastante tiempo de incertidumbre y un gran sufrimiento por parte de sus seres queridos.

Así fue el momento en el que Abdelhak sufrió su paro cardiaco:

This was the moment 2 years, 8 months and 19 days ago, when 22 year old Ajax midfielder Abdelhak Nouri suffered a cardiac arrhythmia and sustained severe brain damage



He is now awake and can Eat, Communicate and sit in a wheelchair



Uplifting News ♥ pic.twitter.com/xBdjR3ZmYB