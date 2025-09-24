Excompañero de Luis Díaz se rindió en elogios hacia el colombiano, lo comparó con Messi

Declaraciones que capturan el enorme nivel de Lucho

Mac Allister que todavía se mantiene en el Liverpool es uno de los mejores mediocampistas del mundo, campeón de Premier con su equipo y campeón del mundo con su selección es un gran referente y una figura autorizada para describir a un jugador como Lucho.

Lucho es el jugador más cercano a Messi con el que he jugado. Es muy difícil marcarlo; incluso, en los entrenamientos tuve que hacerle un par de entradas. Alexis Mac Allister

El jugador argentino siempre tuvo una muy buena relación con el colombiano pero ahora dio a conocer que aparte de amistad siente una gran admiración por Díaz que se llevó todos los elogios.