Excompañero de Luis Díaz se rindió en elogios hacia el colombiano, lo comparó con Messi
El jugador argentino se rindió ante la habilidad del colombiano que fue su compañero en el Liverpool.
Alexis Mac Allister y Luis Díaz fueron compañeros en el Liverpool y es conocido que crearon una gran amistad, los dos latinos jugaron juntos un total de 62 partidos con el equipo inglés y lograron conquistar la Premier de la temporada pasada. Tras la salida del colombiano rumbo al futbol alemán el argentino no se ha olvidado de su excompañero y en una entrevista reciente se deshizo en halagos para su excompañero.
Declaraciones que capturan el enorme nivel de Lucho
Mac Allister que todavía se mantiene en el Liverpool es uno de los mejores mediocampistas del mundo, campeón de Premier con su equipo y campeón del mundo con su selección es un gran referente y una figura autorizada para describir a un jugador como Lucho.
Lucho es el jugador más cercano a Messi con el que he jugado. Es muy difícil marcarlo; incluso, en los entrenamientos tuve que hacerle un par de entradas.
El jugador argentino siempre tuvo una muy buena relación con el colombiano pero ahora dio a conocer que aparte de amistad siente una gran admiración por Díaz que se llevó todos los elogios.
Respeto, amistad y admiración mutua
Las palabras de Alexis Mac Allister no solo reflejan el respeto y la amistad que construyó con Luis Díaz durante su paso por Liverpool, sino también el reconocimiento al nivel futbolístico del colombiano. Haber compartido 62 partidos, conquistar juntos la Premier League y fortalecer un vínculo fuera de la cancha dejaron huella en ambos jugadores. Hoy, con caminos distintos, Mac Allister se mantiene como referente en Anfield mientras Díaz inicia un nuevo reto en Alemania, pero el lazo entre ellos sigue vivo, marcado por la admiración mutua y la huella que dejaron como compañeros en uno de los clubes más importantes del mundo.