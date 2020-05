Exjugador argentino publicó insólito video del error arbitral en la final del mundo vs Alemania

Hace dos semanas revivió una vieja polémica en el fútbol argentino por el recuerdo del Mundial Italia 1990 que este año cumple 30 años. La final perdida contra Alemania es una herida que aún no cierra y se encendió con las declaraciones de Edgardo Codesal, exárbitro mexicano que estuvo en ese cotejo.

El mexicano aseguró que su arbitraje en dicho partido fue correcto y que el penal que pitó a favor de Alemania estuvo bien sancionado; además cuestionó la personalidad de Diego Maradona, tildándolo de mal tipo, a pesar de su innegable talento como futbolista.

Ante todo ello, explotó Gabriel Calderón, jugador de aquella selección de Bilardo que jugó el segundo tiempo del partido y que recibió una falta en el área que no fue sancionada como penal por el referí mexicano en cuestión: “Codesal, sé honesto por favor”, escribió en su cuenta de Twitter junto a un insólito video que muestra desde otra cámara la infracción no sancionada a favor de Argentina a falta de 12 minutos del final.

“Codesal, sé honesto por favor”

Hace casi 30 años jugamos la final de la Copa del Mundo en Italia ’90 contra Alemania. A los 78 minutos, cuando el partido iba 0-0, Lothar Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área. pic.twitter.com/QAKja90FrK — Gabriel H. Calderón (@gabihcalderon) May 11, 2020

“Hace casi 30 años jugamos la final de la Copa del Mundo en Italia ’90 contra Alemania. A los 78 minutos, cuando el partido iba 0-0, Lothar Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área…. El árbitro mexicano Edgardo Codesal, por supuesto, no lo cobró. El resto, es historia conocida”, apuntó el exfutbolista argentino.

"Sin embargo, hace unos días, vi por primera vez este video desde un ángulo increíble donde se ve claramente lo que yo reclamé en esa jugada ¡FUE PENAL!... El árbitro, que estaba bien ubicado, lo ignoró. Codesal, en una reciente entrevista radial con un medio argentino, volvió a negar su error. Es verdad, en la vida y en el deporte, todos nos equivocamos. De eso no hay dudas. Pero ahora que apareció este video le pido a Codesal, con todo respeto, una sola cosa. Que sea honesto y, por lo menos, que acepte que se equivocó y le quitó a la Argentina la chance de ser campeón del mundo en Italia ’90”, culminó Calderón, recordando que siete minutos después de esa polémica jugada llegó el penal a favor de Alemania que decidió el campeón del mundo en Italia.