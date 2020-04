Exnovia de Sebastián Villa también lo denunció por violencia de género

En medio de la tormenta generada debido a las acusaciones de violencia de género contra Sebastián Villa, realizadas por Daniela Cortes, actual pareja del futbolista y madre de su hija. Una expareja del jugador de Boca Juniors aprovechó la coyuntura y se manifestó sobre el mismo tema, asegurando que ella también sufrió lo mismo con el futbolista, hecho que complica la situación del atacante quien ya se encuentra en grandes aprietos.

Alexandra Marín, aprovechó las mismas redes sociales para publicar un video que eliminó minutos más tarde y en medio de este complejo tema aseguró: "Nunca hablo por acá (Instagram), pero creo que la ocasión lo amerita. Las personas que me conocen saben que fui novia de Sebastián. Y muy pocos saben por qué le terminé, y fue por eso mismo, fue por maltrato. En algún momento me maltrató".

Y luego añadió: "Solo quiero decirle a las mujeres que pasen por esto en este momento, que así estemos pasando por una cuarentena, no se queden encerradas esperando a que pase algo peor. Afortunadamente yo tomé una decisión a tiempo y terminé la relación.Yo le escribí a Daniela y ella me dijo que él le dijo que habíamos terminado la relación porque yo tenía otros proyectos y otro novio. Y miren que las personas no se muestran como son, así que lo único que les pido es que al primer indicio de agresión no sigan ahí, porque cuando un hombre lo hace una vez, lo va a seguir haciendo y simplemente no se queden calladas".

Las palabras de esta mujer también, que seguramente también serán tenidas en cuenta en medio de la investigación que recaerá sobre el jugador, dejan en entredicho las palabras del propio Villa quien horas después de hacerse público el hecho salió a tratar de desmentir todo, asegurando que también tiene mujeres en su familia y que no sabe con qué motivo se están realizando estas acusaciones.

A la espera de cómo continúa la situación, desde varios frentes ya se pide una suspensión temporal de contrato del futbolista, mientras la mencionada investigación se lleva a cabo y el video de esta mujer fue borrado tan pronto como se realizó, pero quedó registrado en las redes sociales.