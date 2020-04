Expresidente de Conmebol Juan Napout pide "libertad inmediata" para evitar infección de COVID-19

Juan Ángel Napout, expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, quien fue condenado a pagar nueve años de cárcel al verse involucrado en múltiples cargos de corrupción relacionados con fraude electrónico en el marco del Fifagate solicitó la "liberación inmediata o arresto domiciliario" al argumentar estar en riesgo de enfermarse por coronavirus.

Según indicó el periodista estadounidense Ken Bensinger, Napout, quien también fuera vicepresidente de la Fifa, aseguró que "está en mayor riesgo de enfermarse gravemente o morir por el nuevo coronavirus".

Adicionalmente, el paraguayo se respaldó en la decisión tomada por una jueza la semana pasado, que determinó la liberación de José María Marín, expresidente de la Confederación brasileña de fútbol, que será trasladado a su país.

