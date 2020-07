Exsuperintendente narró cómo se descubrió el escándalo de la boletería y la FCF

El lunes 6 de julio la Superintendencia de Industria y Comercio declaró culpables a varios de los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol por el escándalo de la reventa de boletas para las Eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. La sanción, que alcanzaba los 18.000 millones de pesos y generó gran conmoción en el fútbol colombiano, fue detallada por el Exsuperintendente, Pablo Felipe Robledo, quien afirmó que fueron mas de 42.000 boletas las que se desviaron para la reventa.

"En agosto de 2017, cuando se iba a jugar el partido entre Colombia y Brasil, supuestamente se habían vendido 6000 boletas para ese partido, que resultó ser una farsa. En julio se imputaron cargos a TicketShop, a tres personas involucradas y a una cantidad de directivos de la Federación, entre ellos los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación que les entregaron el contrato", arrancó comentando Robledo sobre la forma en la que se inció todo, a los micrófonos de 'Planeta Fútbol' de Antena 2.

Posteriormente añadió: "La investigación completó cerca de 3 años. Lo que dio la pista es que TicketShop anunció la venta de 6.000 boletas por internet y a la hora de estar vendiendo esto, puso un letrero diciendo que en 42 minutos se había vendido todo. Tras la queja de la gente, lo que llamó la atención fue que no apareció nadie que hubiera comprado esta boleta y ahí nos dimos cuenta que habían fingido esta operación porque todas las boletas del partido Colombia vs Brasil que no se vendieron en combo con las de Colombia vs Bolivia, terminaron en manos de TicketYa y fueron desviadas a la reventa".

Posteriormente habló de cómo se tuvieron datos exactos: "TicketShop se acercó a la superintendencia de Industria y Comercio en condición de delator buscando la reducción de penas. La Superintendencia sabe cuántas boletas se desviaron exactamente para cada partido, esto se logró pues hubo una conciliación entregada por TicketShop a la Superintendencia, en donde se detallaba la cantidad de entradas y la cantidad de plata recibida por cada partido".

Sobre los diferentes valores en cada sanción, Robledo aclaró: "Las normas de competencia obligan siempre a la autoridad competente a tener en cuenta el patrimonio de los infractores, buscando que las multas no sean expropiatorias. A TicketShop se le impuso una sanción menor que a Ticketya, por ejemplo".

Así que respecto a la mención a TicketShop, aseguró: "La Ley exige que el investigado sepa quién es el delator para poder defenderse y es posible que la autoridad de competencia puede pactar una reserva de delación". Y luego, sobre las palabras de la Federación que señalan una persecución: "En Colombia los investigados tienden a declararse perseguidos y consideran que al ser acusados, pueden salvaguardar algunas condiciones. El caso ha tenido involucrados a muchas personas y por si fuera poco el mismo ente que escogieron ellos fue quien los delató".

Concluyendo, señala: "Este caso investiga la creación por parte de la creación de la Federación Colombiana de Fútbol, los de TicketYa y los de TicketShop, para desviar los fondos de la venta de la boletería que simula un mecanismo ficticio de competencia y que al final conduce a la reventa de 42000 boletas. Adjudicación, desvío masivo de boletas y reventa de boletas".

Y finalmente agrega: "Son procesos de única instancia, en la Superintendencia hay recurso de reposición, si él Superintendente revoca bien, si reconfirma se acaba lo administrativo, pero puede ser demandado por nulidad, lo cual no los salva de pagar la multa. Si el acto administrativo gana esa nulidad, se debe devolver la plata. Si tumban el acto administrativo se cae todo".