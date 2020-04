Fabio Cannavaro cuenta cómo China está volviendo a la normalidad, pero con miedo

El italiano Fabio Cannavaro, técnico del Guangzhou Evergrande, dijo que en China "poco a poco la vida va volviendo a la normalidad", aunque señaló que la mentalidad de la sociedad ha cambiado por el coronavirus.



"Estamos empezando a salir y a hacer entrenamientos", relató Cannavaro en una conversación en las redes sociales con el exguardameta español Iker Casillas.



"El primer día fue rarísimo, los jugadores tenían miedo de acercarse. Me quité la máscara para decirles que hemos hecho una cuarentena y estamos listos para entrenar, para intentar hacer una vida normal", comentó.

En Guangzhou, aseguró el exfutbolista italiano, "poco a poco la vida va volviendo a la normalidad", aunque se toman todo tipo de medidas para evitar un nuevo brote del virus. "Cada vez que entramos en un lugar público te toman la temperatura. Te dan para limpiarte las manos en todos los lados", añadió.



"Al entrar en la ciudad deportiva nos desinfectan hasta el coche. Este virus te da mucho que pensar y cambia la forma de ir ahora a un restaurante o un bar. Ya no hay casi europeos porque el gobierno ha cerrado la entrada a todos. Mi familia se ha quedado en Nápoles y me gustaría verles, pero esta es la clave para matar el virus y aquí lo han tenido claro. Lo han hecho muy bien", opinó.



Por eso, Cannavaro pide a Europa que mire el camino marcado por China contra la COVID-19.



"Es muy importante que lo vean todos los europeos que están luchando para matar este virus. Es algo positivo para todos. En Italia y España al empezar el virus se pensó que era una gripe y deberían haber cerrado ciudades el primer día. Está muriendo mucha gente", lamentó.

Su previsión es que, pese a que han comenzado los entrenamientos, la competición no volverá en el fútbol chino hasta julio. "El gobierno ha dicho que en meses no van a abrir los deportes. Está claro que antes de empezar hay que matar este virus", insistió.



Con tres años más de contrato firmados, Cannavaro solo piensa en seguir en China, aunque se ve preparado ya para entrenar en la elite.



"Estoy mejorando como entrenador. Llegué a la 'Champions' con un equipo que cogí en Segunda y ahora gano experiencia en un grande porque, cuando vuelva a Europa, la gente me va a pedir mucho por mi nombre. Ahora estoy listo como entrenador, tengo mi sistema y mi método. Estoy listo para entrenar en Europa", aseguró. EF