Fabra se ofrece como refuerzo para uno de los tres grandes "¿Por qué no?"

Frank Fabra atraviesa un momento crucial en su carrera. Tras varios años en Boca Juniors, el defensor no seguirá en el elenco xeneize y está cerca de regresar al fútbol colombiano, impulsado no solo por motivos deportivos, sino también por una fuerte carga emocional.

En una entrevista con medios nacionales, el lateral con pasado en Independiente Medellín reveló que podría tener posibilidades para volver al FPC. Incluso el jugador detalló que existe una conexión importante con uno, los tres grandes.

Fabra habló con el corazón y dio un detalle clave para elegir: “Mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría?”, confesó el lateral izquierdo con evidente emoción. La declaración no pasó desapercibida entre los seguidores del cuadro capitalino, que ya imaginan al exjugador de Medellín con la camiseta azul.

A sus 34 años, el defensor atraviesa una etapa compleja en Argentina. Desde el 23 de julio de 2025, no disputa minutos oficiales con Boca, acumulando apenas cuatro apariciones en toda la temporada. Su falta de protagonismo terminó por dejar casi sellada su salida.

En sus declaraciones, el defensor mencionó que varios clubes nacionales lo atraen por su historia y afición. “Hay muchos equipos interesantes: primero el Deportivo Cali, jugué en el Medellín, y Nacional es un equipo grande”, señaló el futbolista.

Además, reveló su cercanía con algunos excompañeros que hoy militan en el conjunto verde de Antioquia, como Edwin Cardona y Jorman Campuzano, quienes no han dudado en tentarlo para que se sume a las filas de Atlético Nacional. Sin embargo, el nombre de Millonarios sigue resonando con fuerza por el componente sentimental.

Más allá de los rumores, el experimentado lateral sabe que este podría ser su último gran desafío. En Boca dejó cifras respetables: 244 partidos, 14 goles y 32 asistencias desde su llegada en 2016. Sin embargo, su última actuación en la Copa Argentina ante Atlético Tucumán evidenció la falta de ritmo. Pese a ello, Fabra se marcha de Boca como uno de los jugadores más queridos por la hinchada xeneize en los últimos años.

El posible retorno de Fabra al fútbol nacional representaría una ganancia doble: un jugador con amplia trayectoria internacional que podría elevar el nivel competitivo de cualquier club, y un ejemplo de compromiso personal para las nuevas generaciones.

Si su destino llega a ser Millonarios, no solo cumpliría una promesa familiar, sino que también reforzaría a un equipo en busca de jerarquía. En cualquier caso, su regreso simbolizaría un impacto importante para cualquiera de los equipos grandes del FPC..