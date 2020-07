Fabregas elige a Mourinho por sobre Guardiola, como el mejor entrenador

Cesc Fabregas eligió a Mourinho por sobre Guardiola, como el mejor técnico que ha tenido en su historia como jugador. El volante, que actualmente milita en Monaco, aseguró que el portugués, quien lo dirigió durante una larga etapa en Chelsea, fue con quien mejor se entendió, pese a que también estuvo en Barcelona bajo el mando técnico de Pep y a que, en su paso por Arsenal, también fue dirigido por Arsene Wenger.

"He jugado con algunos de los mejores entrenadores, no solo de los últimos tiempos, sino de la historia. Si tuviera que elegir uno o dos... Con Pep Guardiola jugué la clase de fútbol que amo en el Barcelona, lo mismo que con Arsene Wenger en el Arsenal, pero con José Mourinho en el Chelsea tuve un año muy especial. Es probablemente con el que he tenido una mejor conexión. La manera en la que jugaba con mi mente era increíble", sentenció el futbolista catalán formado en la cantera del cuadro blaugrana.

Y aunque parece que dejó de lado lo vivido en los mencionados Arsenal y Barcelona, lo cierto es que su paso por ambas instituciones fue importante y por eso dentro de su podio estarían los entrenadores de las mencionadas etapas, pero siempre estando un escalón por debajo del técnico portugués, al que sorprendió al elegir: "Elegiría a Mourinho, Guardiola y Wenger, porque les debo mucho a todos".

Desde su salida de Chelsea y llegada a Monaco, Fabregas perdió un poco de trascendencia en el mundo del fútbol, sin embargo, no deja de ser un talentoso futbolista que en cualquier momento puede regresar a alguno de los mejores equipos del mundo. Vale la pena destacar que, en su paso por el fútbol francés, el español se hizo muy amigo de Falcao, con quien aún hoy siguen hablando.