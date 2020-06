Faider Burbano habló del fútbol búlgaro y contó cómo vive su presente

Tras pasar por varios equipos antioqueños en Colombia y luego de haber jugado en el fútbol uruguayo, el volante ofensivo Faider Burbano, quien hasta 2019 estuvo en Santa Fe, llegó a Bulgaria para hacer parte del Blotev Plovdiv, equipo que no aparece como uno de los mejores en la liga de su país, pero en el que el jugador ha sido bien recibido, se ha consolidado como titular y con el que busca conservar la categoría.

Lea también: La prensa española sentencia a James: "Es un galáctico venido a casi nada"

En ese sentido, el futbolista de 28 años nacido en Tumaco, aseguró en el programa 'Planeta Fútbol' de Antena 2, sentirse a gusto en el club y contó cómo se dio su paso al 'Viejo Continente'. "Un grupo de empresarios de Brasil me trajo y después de llegar en enero, tuve que esperar bastante tiempo porque hubo algunos problemas, pero ahora estoy contento porque estoy de titular", arrancó diciendo.

Posteriormente habló de cómo es el fútbol búlgaro y en qué posición juega. "Es un fútbol rápido, aguerrido, que algunas veces juega a la pelota, es un fútbol muy europeo; no tiene tanta pausa y con uno o dos toques ya se suelta la pelota. Al principio me costó adaptarme pero estooy actuando según lo que pide el 'profesor'. Estoy jugando como carrilero por la zona izquierda. De a poco me estoy adaptando, estoy contento y poco a poco me adapto al país. Con todo lo que pasó nos descontaron el 50% de un mes, pero no tengo de qué quejarme ni por qué dar quejas del equipo".

Le puede interesar: "A Bermúdez a veces se pasaba de rosca y Córdoba fue uno de los mejores"

Finalmente, sobre su salida de Santa Fe, concluyó: "Llegamos a un acuerdo y salí de Santa Fe, tengo contrato por dos años, pero la idea es, a finales de diciembre, buscar más opciones. En este momento mi pase es del equipo y este es un club como Envigado o Cali, que muestra a los jugadores para poderlos vender".