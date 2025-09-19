¿Falcao al Real Madrid? El tigre contó por qué no se dio el traspaso

El tigre le dijo NO al Real Madrid

El colombiano contó cómo fue el momento en el que estuvo cerca de llegar al Real Madrid, en el mejor momento de su carrera en esa temporada donde compartió el tridente del equipo del año con Messi y Cristiano su llegada al equipo merengue estaba sonando más que nunca, a pesar de ser jugador del rival de patio el interés del equipo blanco era claro y evidente.

Fue un momento incómodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta. No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que si hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos Falcao

Así como hizo con Zidane, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez le ofreció al colombiano un "contrato" en blanco, le pedía nada más poner un precio en la servilleta y él lo haría posible. Sin embargo, como cuenta el tigre, su aprecio por el Atlético de Madrid ya era muy grande y lo habría sentido como una traición a un equipo que le dio todo en su mejor momento europeo.

Falcao también comentó que en el momento en el que llegó Bale la decisión era entre él y el galés pero que su prioridad seguía siendo el otro equipo de Madrid.