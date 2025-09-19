Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 15:58
¿Falcao al Real Madrid? El tigre contó por qué no se dio el traspaso
Falcao se ha tomado su tiempo después de su salida de Millonarios para atender distintas entrevistas y contar intimidades de su vida como futbolista, desde su paso por Europa hasta críticas para el futbol profesional colombiano, el delantero no se guardó nada y en una charla con su amigo Mario Suárez contó muchos detalles de su carrera.
Una de las incógnitas más grandes sobre la carrera de Falcao eran sus negociaciones con el Real Madrid, equipo al que sonó por mucho tiempo y que se pensó que tarde o temprano iba a terminar llegando.
El tigre le dijo NO al Real Madrid
El colombiano contó cómo fue el momento en el que estuvo cerca de llegar al Real Madrid, en el mejor momento de su carrera en esa temporada donde compartió el tridente del equipo del año con Messi y Cristiano su llegada al equipo merengue estaba sonando más que nunca, a pesar de ser jugador del rival de patio el interés del equipo blanco era claro y evidente.
Fue un momento incómodo, tenía a Florentino ahí que firmara la servilleta. No, lo del Real Madrid, no sé qué tan cierto es que si hubo manejos. Me hicieron llamar por una persona del Real Madrid, obviamente tenían interés, pero era, no sé, significaba mucho para el Atlético de Madrid. Una situación compleja y ya estaba identificado con el Atleti y lo que significaba para ellos
Así como hizo con Zidane, el presidente del Real Madrid Florentino Pérez le ofreció al colombiano un "contrato" en blanco, le pedía nada más poner un precio en la servilleta y él lo haría posible. Sin embargo, como cuenta el tigre, su aprecio por el Atlético de Madrid ya era muy grande y lo habría sentido como una traición a un equipo que le dio todo en su mejor momento europeo.
Falcao también comentó que en el momento en el que llegó Bale la decisión era entre él y el galés pero que su prioridad seguía siendo el otro equipo de Madrid.
"No me arrepiento"
Si bien para cualquier jugador llegar a un club como el Real Madrid es todo un sueño el colombiano dijo no arrepentirse de la decisión tomada y comentó que su único arrepentimiento fue que cuando el Mónaco se lo llevó el Atlético no haya hecho ningún intento por retenerlo.
Finalmente el tigre no llegó a Madrid y pasó por equipos como Mónaco, Chelsea, United o Galatasaray.
Fuente
Antena 2