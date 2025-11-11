Falcao alista su regreso a Colombia: le cumplirían un sueño

Sin duda alguna, Millonarios extraña a Radamel Falcao García, y la Liga BetPlay también. La presencia del capitán de la Selección Colombia y máximo artillero histórico del combinado nacional hacía el rentado más competitivo y atractivo. No obstante, su regreso al fútbol colombiano se puede dar en próximos meses.

Desde que dejó la Liga BetPlay, el futuro deportivo de Falcao García pasó a otro plano. No se ha confirmado en qué equipo jugará en próximos años o si dará un paso al costado. Mientras tanto, Mario Alberto Yepes, quien compartió cancha con Falcao haría realidad uno de los grandes sueños del delantero samario.

Y es que, pese a que su retiro oficial fue en 2015, la idea de Mario Alberto Yepes es hacer una despedida con un partido de fútbol entre leyendas de los clubes en donde pasó el defensor central vallecaucano. Ya cuenta con el aval de la alcaldía de Cali para jugar en la capital del Valle del Cauca el partido.

FALCAO TENDRÍA ACTIVIDAD EN EL PARTIDO DE DESPEDIDA DE MARIO ALBERTO YEPES

Con la ayuda por parte de Alejandro Eder, alcalde de Cali, el encuentro planeado por Mario Yepes se jugaría el 20 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero. En aquella jornada, uno de los equipos será la Selección Colombia que estuvo en Brasil durante el Mundial de 2014, y, seguramente, el otro estará conformado por amigos del zaguero.

En ese sentido, podría haber un equipo con otras leyendas de equipos como el Milan, PSG, River Plate o San Lorenzo, por donde pasó Mario, al igual que otros referentes del Fútbol Profesional Colombiano. La novedad es que, en el equipo del Mundial de 2014 estaría Radamel Falcao García.

Durante el podcast El Corrillo, Yepes quería llevar a cabo este partido para cumplir el sueño de Falcao de jugar el Mundial de 2014, que, infortunadamente no pudo estar por una dura lesión que lo sacó de la competencia meses antes. Estuvo en 2018, pero, la mejor Copa del Mundo de una Selección Colombia no tuvo al ‘Tigre’ como protagonista.

Mario Yepes afirmó que, “hay otras sorpresas y es que vamos a jugar contra la selección de 2014 y yo sí voy a cumplir eso de que esa selección va a jugar con Falcao”. Como otras sorpresas, adelantó algunos nombres que estarán en la despedida, entre ellos, “hay nombres que ya están confirmados como Higuita, el Pibe, Burrito Ortega, David Trezeguet, Javier Saviola, Antonio Valencia, Iván Hurtado, Paulo da Silva”

¿POR QUÉ SE VA A JUGAR EN EL PASCUAL GUERRERO Y NO EN EL ESTADIO DEPORTIVO CALI?

Después de confirmar el evento, le preguntaron por qué no jugar en el Estadio Deportivo Cali o Palmaseca. Y claro, pues si bien es seguidor y trabajó en el cuadro azucarero, su respuesta fue muy clara, “¿por qué no lo haces en el estadio del Deportivo Cali? Es que jugaste en el Cali, fuiste técnico del Cali, eres hincha del Deportivo Cali. Le dije, yo nunca jugué en ese estadio”.

Cuando él era profesional no tuvo la oportunidad de jugar en el novedoso estadio. Toda su carrera en el cuadro verdiblanco la hizo en el Pascual Guerrero y no contó con la suerte de utilizar el Palmaseca. Bajo ese panorama, afirmó que, “yo quedé campeón en el Pascual y la Copa Libertadores, yo la jugué en el Pascual. El recuerdo que yo tengo como futbolista es el Pascual”.

Así las cosas, ya todo está listo para que el 20 de diciembre se juegue el partido, tentativamente entre la Selección Colombia de 2014 y amigos del zaguero central caleño. Falcao volverá a pisar un estadio en Colombia cuando juegue en el Pascual Guerrero, recinto deportivo del América.