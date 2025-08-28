Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 07:32
Falcao confirmaría la decisión final sobre su retiro como futbolista
Falcao estaría listo para dar el último paso en su carrera como jugador.
Falcao García, con 39 años de edad, se encuentra muy cerca de anunciar el fin de su carrera profesional tras su reciente paso por Millonarios, club en el que cumplió uno de sus grandes anhelos: jugar en Colombia antes de colgar los botines.
En los días posteriores a su salida del cuadro embajador, distintos rumores lo situaron en ligas atractivas. Desde Estados Unidos se habló de un posible salto a la MLS, donde equipos de renombre buscaban reforzarse con su jerarquía. También circularon versiones sobre un regreso al fútbol español, aunque no en la élite, sino en la segunda división, donde varios conjuntos modestos soñaban con contar con la experiencia del samario.
¿Por qué se retirará Falcao como futbolista profesional?
El presente es muy distinto a esos rumores iniciales. Con el mercado de pases europeo próximo a cerrarse, el nombre del “Tigre” dejó de sonar con fuerza en los despachos. Las opciones parecen haberse diluido y la realidad indica que la retirada está cada vez más cerca, abriendo la puerta a una etapa distinta para uno de los atacantes más respetados de su generación.
En los últimos años, más allá de sus actuaciones dentro de la cancha, el ariete colombiano ha asumido un rol especial: el de embajador de los clubes donde dejó huella. Prueba de ello son los homenajes recibidos por el Atlético de Madrid, el AS Mónaco y el Porto, instituciones que lo celebraron como un referente eterno, recordando sus títulos, goles decisivos y el liderazgo que lo convirtió en ídolo.
Hablar de su trayectoria con la Selección Colombia es hablar de un líder indiscutible. Con más de tres decenas de anotaciones, se consolidó como máximo artillero histórico y fue pieza clave en la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Aunque una grave lesión lo marginó de esa cita, su influencia en el grupo y en el hincha siempre fue determinante, dejando claro que su grandeza iba más allá de los números.
Su carrera estuvo marcada tanto por la gloria como por la resiliencia. Desde sus explosivos años en River Plate hasta su consagración en Europa, pasando por duras lesiones que parecían frenar su camino, Falcao siempre respondió con profesionalismo y carácter. Esa mezcla de talento y fortaleza mental lo convirtió en ejemplo para las nuevas generaciones.
Te amamos mucho Falcao Ⓜ️⚪️ pic.twitter.com/XPFvoAcsvQ— Millonarios De Colombia (@MillosDColombia) August 27, 2025
Hoy, la expectativa se centra en el anuncio definitivo. El fútbol está a la espera de que se confirme el adiós oficial de un delantero que dejó una huella imborrable en cada camiseta que vistió. Aunque su despedida parece inminente, su legado como uno de los mejores delanteros latinoamericanos de este siglo está asegurado.
Cuando llegue ese momento, no será solo el fin de la etapa competitiva de un crack, sino la confirmación de un símbolo que trascendió fronteras. Radamel Falcao no solo será recordado por sus goles, sino también por su capacidad de inspirar, por su entrega y por ser uno de los nombres más grandes en la historia del deporte colombiano.
