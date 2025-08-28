¿Por qué se retirará Falcao como futbolista profesional?

El presente es muy distinto a esos rumores iniciales. Con el mercado de pases europeo próximo a cerrarse, el nombre del “Tigre” dejó de sonar con fuerza en los despachos. Las opciones parecen haberse diluido y la realidad indica que la retirada está cada vez más cerca, abriendo la puerta a una etapa distinta para uno de los atacantes más respetados de su generación.

En los últimos años, más allá de sus actuaciones dentro de la cancha, el ariete colombiano ha asumido un rol especial: el de embajador de los clubes donde dejó huella. Prueba de ello son los homenajes recibidos por el Atlético de Madrid, el AS Mónaco y el Porto, instituciones que lo celebraron como un referente eterno, recordando sus títulos, goles decisivos y el liderazgo que lo convirtió en ídolo.

Hablar de su trayectoria con la Selección Colombia es hablar de un líder indiscutible. Con más de tres decenas de anotaciones, se consolidó como máximo artillero histórico y fue pieza clave en la clasificación al Mundial de Brasil 2014. Aunque una grave lesión lo marginó de esa cita, su influencia en el grupo y en el hincha siempre fue determinante, dejando claro que su grandeza iba más allá de los números.

Su carrera estuvo marcada tanto por la gloria como por la resiliencia. Desde sus explosivos años en River Plate hasta su consagración en Europa, pasando por duras lesiones que parecían frenar su camino, Falcao siempre respondió con profesionalismo y carácter. Esa mezcla de talento y fortaleza mental lo convirtió en ejemplo para las nuevas generaciones.