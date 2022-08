Falcao emocionado por regresar al Old Trafford: "Tengo buenos recuerdos aquí"

Se adelanta la pretemporada en Europa y muchos de los equipos se miden para reconocer el nivel en el que están antes de iniciar el 2022-23, ese es el caso del Rayo Vallecano, el equipo del colombiano Radamel Falcao García que este domingo visitó al Manchester United, un viejo conocido del 'Tigre'.

Después del compromiso, el cafetero no ocultó su felicidad por volver a estar en el estadio que lo vio jugar durante una temporada antes de fichar por el Chelsea: "Para mi es gratificante estar aquí, he disfrutado mucho el Old Trafford, estar con el público y los fans. Tengo muchos recuerdos en este lugar. Me siento muy agradecido con los aficionados y deseo que el United tenga una buena temporada".

"Yo sigo el equipo, sigo los partidos y tengo esperanza de que esta será una buena temporada para el Manchester y siempre le deseo lo mejor" añadió el colombiano que vistió la camiseta del equipo inglés durante la temporada 2014-15, allí jugó 29 partidos y anotó en cuatro oportunidades.

Seguramente este fue un equipo que marcó la carrera del 'tigre' y por eso aseguro que "estoy muy feliz de estar aquí nuevamente" más después de haber disputado un compromiso amistoso previo al inicio de la temporada, el cual quedó 1-1 y donde volvió a reencontrarse con Cristiano Ronaldo, como en lo viejos tiempos.

¿Cuándo será l primer partido de temporada del Rayo Vallecano?

Barcelona vs Rayo Vallecano

Sábado, 13 de agosto

2:00 pm (hora Colombia)

Estadio Spotify Camp Nou