Falcao envió un mensaje de tranquilidad tras el fuerte terremoto en Turquía

Al menos cuatro muertos y 120 heridos dejó este viernes un poderoso sismo que provocó el derrumbe de edificios en el oeste de Turquía, bajo cuyos escombros hay gente atrapada, y una subida temporal del nivel del mar.

"Cuatro conciudadanos nuestros perdieron la vida en el sismo (...). En total resultaron heridos 120 conciudadanos", indicó el ministro de Sanidad, Fahrettin Koca, en Twitter.

En medio de esta tragedia, el futbolista colombiano Falcao García, quien es uno de los máximos referentes del Galatasaray de Estambul, se expresó en sus redes sociales tanto en inglés como en español, dando condolencias a las víctimas y avisando que él y su familia se encuentran bien.

"Gracias a todos por preguntar cómo estamos por el temblor en Turquía. Estamos bien, no sentimos el impacto en nuestra casa. Muy triste lo que se puede ver en los videos e imágenes que circulan. Solidaridad con los que sufren en este instante", reseñó el delantero de la Selección Colombia.

El movimiento telúrico, que se sintió en Estambul y Atenas, tuvo lugar en el mar Egeo, al sudoeste de Esmirna, tercera ciudad de Turquía, y cerca de la isla griega de Samos.

La magnitud del sismo, que se produjo a una decena de kilómetros de profundidad, fue evaluada por el Instituto Geofísico Americano (USGS) con una magnitud de 7 y de 6,6 por las autoridades turcas.

El alcalde de Esmirna, Tunç Soyer, afirmó al canal de noticias CNN-Türk que había recibido información sobre casi 20 edificios derrumbados.

