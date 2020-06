Falcao García envío reconfortante mensaje a Muslera por su doble fractura

El club de fútbol estambulí Galatasaray mostró este lunes su apoyo a su portero estrella, el uruguayo Fernando Muslera, tras la fractura de tibia y peroné que sufrió anoche durante el encuentro contra el Rizespor.



"¡Nuestros corazones están contigo", publicó el club en sus redes sociales, junto a imágenes del jugador.

Por su parte, el delantero y referente colombiano Radamel Falcao García, también expreso un mensaje de apoyo a través de las redes sociales.

Eres muy grande Capitan. estamos contigo. Fuerza nando. You are admirable, captain. We are with you. Stay Strong, Nando. pic.twitter.com/x7gNaWdip7