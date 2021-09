Falcao García explicó porqué eligió jugar en Rayo Vallecano

El delantero Radamel Falcao García hace parte de la nómina de la Selección Colombia que afronta la jornada de Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022. A pesar de que el combinado nacional está concentrado en el próximo compromiso ante Chile, el 'tigre' tuvo tiempo para explicar porqué eligió jugar en el Rayo Vallecano de España.

Falcao destacó el conocimiento que tiene de la liga española, los jugadores con los que ha compartido en el pasado y que hoyo hacen parte del equipo de Vallecas y parte de la historia de su nuevo club.

"Es una nueva oportunidad para mi carrera, estoy muy contento de ser parte de la institución. Creo que es un lugar donde me van a brindar toda la confianza para dar lo mejor de mi. Ser parte de un equipo con un espíritu muy lindo. Conozco varios jugadores que están ahí y me transmitieron lo que es el vestuario y el cuerpo técnico. Me siento muy orgullo de ser pare de este club y de volver a una liga que ya conozco, que es competitiva y me va a permitir seguir creciendo", afirmó.

El 'tigre' fue confirmado como nuevo jugador del Rayo Vallecano el sábado 4 de septiembre, después del cierre de mercado de fichajes en Europa. Sin embargo, su transferencia se logró, ya que llegó a un acuerdo con Galatasaray para dar por terminado su contrato.

Con respecto a la Selección Colombia, Falcao se refirió a la falta de gol del combinado nacional, pero aseguró que los delanteros deberán mantener la calma para poder definir.

"Hemos tenido algunas oportunidades para marcar. Desafortunadamente no lo hemos logrado, si terminábamos algunas de esas opciones nos pudieron haber dado la victoria que tanto buscábamos. Son momentos, son rachas. Los goles van a venir, tenemos que seguir con la confianza en los delanteros y en los hombres de ataque", dijo.