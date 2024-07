Falcao García participativo, sin opciones con Millonarios: esta fue la calificación de su debut

Sin duda alguna, este martes 9 de julio será un día para el recuerdo que guardará Radamel Falcao García Zárate para siempre. Es el inicio del sueño que está cumpliendo con Millonarios, y qué mejor que enfrentarse a otro club de sus amores como lo es River Plate.

Radamel Falcao García puso fin a la novela de su futuro y firmó por seis meses con Millonarios, que se puede extender siempre y cuando clasifiquen a la Copa Libertadores. El samario pudo jugar sus primeros minutos bajo las órdenes de Alberto Gamero tras 15 años de experiencia en el balompié extranjero.

Desde que iniciaron los primeros 45 minutos, Radamel Falcao García estuvo sumamente participativo en busca de crear peligro en el arco de Jeremías Ledesma, nuevo arquero riverplatense. El delantero buscó hacerse con la pelota, pero no contó con toda la suerte por la presión y la marca de los zagueros de River. Fue vital para crear infracciones que complicaron a los argentinos.

Durante los primeros 45 minutos, Falcao solo tuvo una oportunidad de anotar, pero el remate se le fue muy lejano. Tras un despeje de Iván Arboleda, Leonardo Castro la peinó para que el ‘Tigre’ rematara de volea desviado. El ex Rayo Vallecano estuvo participativo, asociándose con sus compañeros de segunda línea y forjando un buen ataque con Castro.

LA CALIFICACIÓN DE RADAMEL FALCAO GARCÍA

El primer tiempo fue complejo para Falcao que no pudo crear jugadas de peligro, más allá del remate que se fue muy desviado de volea. Ya en el complemento, aunque se pensaba que no iba a entrar al gramado, regresó y la tónica fue igual. Se le vio bien físicamente, no falló en sus pases e inquietó con otro disparo, pero el resultado fue el mismo sin ver portería.

Jugó 65 minutos en donde no pudo brillar en sus primeros pinitos con Millonarios. De acuerdo con SofaScore, Falcao tuvo 6,8 de calificación. Tuvo un remate que se fue desviado, intentó dos regates y completó uno efectivamente. Tuvo 28 toques con el balón, brindando 13 pases efectivos de 15 intentados, con un 87% de efectividad, un pase clave, cuatro duelos ganados de nueve, dos de cuatro balones ganados por arriba, recibió tres faltas y fue pescado en una ocasión en offside.

Fue un discreto partido, pero una buena prueba para decir presente con Millonarios. Falcao tuvo mejor puntaje que otro nuevo fichaje como Jhon Emerson Córdoba, y que David Mackalister Silva, que tampoco pudo brillar.