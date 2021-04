Falcao García se sinceró sobre su futuro en Galatasaray y el retiro del fútbol

Uno de los grandes temas de debate en las últimas semanas es el incierto futuro de Radamel Falcao García en el fútbol turco por cuenta de todos los rumores que lo ponen fuera de Galatasaray a pesar de su contrato hasta junio de 2022.

Además, la edad del delantero colombiano lo acerca al retiro profesional, aunque esto se daría en Estados Unidos pese a la información que lo vincula con su regreso a River o la llegada a millonarios en Colombia. Falcao habló para un medio turco y despejó algunas dudas.

Sobre Galatasaray y los rumores de la MLS, dijo: "Estoy totalmente centrado en mi club en este momento. Tengo contrato y quiero ser fiel a ese contrato... El Galatasaray es un gran club en Turquía. Tiene una gran base de fanáticos apasionados. El ambiente que he visto en Galatasaray es probablemente el mejor ambiente que he visto en Europa"

Respecto a su presente en Turquía con un buen promedio goleador a pesar de las lesiones, comentó: "Creo que para que un jugador sea un goleador, tiene que tener ciertas habilidades desde que nace, pero luego trabajar en ellas. Con el paso de los años, se adquiere una cierta cantidad de conocimientos y se mejora en el arte de marcar. Una cosa es cierto, es vital trabajar duro y esforzarse”.

Y cerró hablando de su retiro, pero descartando parcialmente la posibilidad de ser técnico: "Por ahora, no he planeado el día en que me iré. También me pregunto qué hacer. Quiero hacer algo mientras permanezco en el fútbol. Supongo que no seré entrenador porque ya no quiero viajar".