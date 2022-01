Falcao habló de sus "últimas presentaciones" en la Selección Colombia ¿Se acerca la despedida?

La Selección Colombia se prepara para visitar este martes 1 de febrero a Argentina en partido de la fecha 16 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial de Qatar 2022 con la obligación de sumar luego de caer como local ante Perú.

Este domingo 30 de enero, Radamel Falcao García, uno de los referentes del equipo nacional, habló en rueda de prensa en donde respondió, entre varios temas, a la posibilidad de estar disputando sus últimos compromisos con la Selección Colombia, teniendo en cuenta la dificultad para clasificar a la Copa del Mundo.

"Desde hace un tiempo para acá vivo el venir a la Selección como si fuera una de las últimas presentaciones. La Selección no te avisa, con un equipo uno tiene contrato hasta cierto tiempo, con la selección no sabes qué pueda pasar. Yo he visto todos los escenarios", afirmó.

El 'tigre', desde que debutó en el 2007, ha jugado 95 partidos con la Selección Colombia y se consolida como el máximo goleador al contar con 35 goles.

Por otro lado, Falcao aseguró que siempre que existan posibilidades de clasificar al Mundial, el plantel de jugadores tendrá confianza en poder lograr el objetivo.

"Teniendo en cuenta, que quizá las probabilidades están en contra, nosotros creemos y queremos desafiar esas probabilidades y para poder hacerlo tenemos que creer y los primeros que tenemos que creer somos nosotros, no importa si en el país hay o no credibilidad en nosotros, pero este equipo tiene que estar convencido y ese en el mensaje que ha bajado desde el cuerpo técnico. No queremos escuchar nada, mensajes negativos, cosas que no sumen. Necesitamos mensajes que levanten a este equipo y lo lleven a saber que el país está detrás y es posibile lograr lo que necesitamos", dijo.