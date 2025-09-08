Falcao ilusiona a Millonarios: no tiene nuevo equipo y envía indirecta

Millonarios no pasa por su mejor momento deportivo en la Liga BetPlay, se encuentra justo en el fondo de la tabla de posiciones, se quedó recientemente sin director técnico y también perdió importantes figuras dentro del terreno de juego, tanto por lesión como por salida en el mercado de fichajes.

Los hinchas del cuadro 'embajador' se tuvieron que despedir de referentes como Álvaro Montero, Daniel Cataño y el propio Radamel Falcao, a quien no se le renovó el contrato al finalizar el semestre de apertura. La baja del 'tigre' fue una de las más sensibles y hasta el momento no se han sabido reponer, pero el goleador histórico de la Selección Colombia recientemente habría enviado un contundente mensaje a los fanáticos, quienes se vuelven a llenar de ilusión y agradecimiento.

Radamel Falcao extraña a Millonarios, sus hinchas y jugar en El Campín

El paso de Falcao en el Fútbol Profesional Colombiano vistiendo la camiseta de Millonarios, aunque no fue el más duradero, si rindió bastantes frutos en distintos ámbitos para el equipo, el económico, anímico y, por supuesto, el deportivo, ya que a pesar de su avanzada edad el olfato goleador seguía intacto y pudo anotar en reiteradas ocasiones a difíciles rivales.

Millonarios no se ha podido reponer de la ausencia del 'tigre', intentó reemplazarlo con nuevos fichajes, pero ninguno ha logrado influir de la manera en la que él lo hizo.