Falcao ilusiona a Millonarios: no tiene nuevo equipo y envía indirecta
Radamel Falcao ilusiona a Millonarios con contundente mensaje a meses de haberse dado su salida.
Millonarios no pasa por su mejor momento deportivo en la Liga BetPlay, se encuentra justo en el fondo de la tabla de posiciones, se quedó recientemente sin director técnico y también perdió importantes figuras dentro del terreno de juego, tanto por lesión como por salida en el mercado de fichajes.
Los hinchas del cuadro 'embajador' se tuvieron que despedir de referentes como Álvaro Montero, Daniel Cataño y el propio Radamel Falcao, a quien no se le renovó el contrato al finalizar el semestre de apertura. La baja del 'tigre' fue una de las más sensibles y hasta el momento no se han sabido reponer, pero el goleador histórico de la Selección Colombia recientemente habría enviado un contundente mensaje a los fanáticos, quienes se vuelven a llenar de ilusión y agradecimiento.
Radamel Falcao extraña a Millonarios, sus hinchas y jugar en El Campín
El paso de Falcao en el Fútbol Profesional Colombiano vistiendo la camiseta de Millonarios, aunque no fue el más duradero, si rindió bastantes frutos en distintos ámbitos para el equipo, el económico, anímico y, por supuesto, el deportivo, ya que a pesar de su avanzada edad el olfato goleador seguía intacto y pudo anotar en reiteradas ocasiones a difíciles rivales.
Millonarios no se ha podido reponer de la ausencia del 'tigre', intentó reemplazarlo con nuevos fichajes, pero ninguno ha logrado influir de la manera en la que él lo hizo.
Por el momento Falcao sigue sin equipo y a mayoría de los mercados de fichajes ya han llegado a su fin, lo que daría por entender que su retiro se acerca o que estaría aguardando a tener una nueva oportunidad con Millonarios, ya que recientemente envió varios mensajes de agradecimiento a los fanáticos y reconoció que extraña jugar en El Campín.
"Yo también extraño a toda la hinchada de Millonarios y jugar en El Campín".
"Santiago, gracias por las imágenes que me enviabas, en un futuro, quién sabe, nos volveremos a encontrar".
"Siempre traté de dar lo mejor por millonarios y por los hinchas".
¿Cómo le fue a Falcao en Millonarios?
Tras un nuevo y fallido paso por la máxima división del fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, Radamel Falcao finalmente tomó la decisión de darle una oportunidad al FPC para jugar con el equipo de sus amores Millonarios, con el cual ya lleva un total de 28 partidos, más de 1.400 minutos en los cuales se ha reportado con gol en 10 oportunidades, tres de ellas en los recientes cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025.
