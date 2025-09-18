Falcao no se guarda nada y arremete contra el FPC

"Es como entrar en la arena de Miami"

El delantero colombiano no ha encontrado club tras su polémica salida de Millonarios y mientras se presume su retiro se tomó el tiempo de aparecer en un nuevo proyecto de Mario Suárez, Falcao apareció en una entrevista con su viejo compañero en la que no se guardó nada sobre el futbol profesional colombiano.

El máximo goleador de la selección Colombia se despachó en contra de los terrenos de juego, “En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que son como entrar en la arena de Miami" dijo Radamel.

Una crítica muy directa para equipos y directivos en la que invita a invertir no solo en mejorar los equipos sino en infraestructura ya que considera que esa es la falencia más grande del futbol colombiano, porque deja los terrenos en unas condiciones precarias en las que desde tirar un pase hasta controlar el balón se vuelven una tarea titánica.