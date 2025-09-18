Falcao no se guarda nada y arremete contra el FPC
Falcao habló en una entrevista con su excompañero Mario Suárez y no se olvidó del futbol profesional colombiano.
Falcao aún no da pistas de su futuro y en lo que parece una despedida del futbol por cómo se está tomando su vida, el tigre se ha tomado el tiempo de salir en varias entrevistas y eventos.
Esta vez el turno fue para el canal de su excompañero y amigo Mario Suarez con quien compartió vestuario en el Atlético de Madrid y quien hoy en día vive su vida lejos de los terrenos de juego.
"Es como entrar en la arena de Miami"
El delantero colombiano no ha encontrado club tras su polémica salida de Millonarios y mientras se presume su retiro se tomó el tiempo de aparecer en un nuevo proyecto de Mario Suárez, Falcao apareció en una entrevista con su viejo compañero en la que no se guardó nada sobre el futbol profesional colombiano.
El máximo goleador de la selección Colombia se despachó en contra de los terrenos de juego, “En la mayoría de los estadios ha sido mucho respeto. Conocer el fútbol me ha llevado tiempo, los campos no son como en Europa, lo sufres, hay unos campos que son como entrar en la arena de Miami" dijo Radamel.
Una crítica muy directa para equipos y directivos en la que invita a invertir no solo en mejorar los equipos sino en infraestructura ya que considera que esa es la falencia más grande del futbol colombiano, porque deja los terrenos en unas condiciones precarias en las que desde tirar un pase hasta controlar el balón se vuelven una tarea titánica.
Falcao y su paso por el FPC
Recordemos que durante el paso del tigre por el futbol colombiano el Campin vivió uno de los peores momentos en cuanto a gramilla, el exceso de conciertos y el mal tiempo en la capital colombiana dejaron la cancha muy afectada, tanto así que había momentos en los que se veía como el balón no podía girar a ras de piso, sino que iba saltando lo que complicaba mucho las condiciones.
El tigre jugó dos semestres en el equipo embajador, un año en el que alcanzó a disputar 28 partidos anotando 11 goles con el equipo de sus amores.