Falcao no va más en el Galatasaray: lo que dijo el presidente y las razones que dio

Falcao García no seguirá en el Galatasaray de Turquía. El colombiano fue comunicado directamente por el presidente del club que no se le tendrá en cuenta porque tiene uno de los salarios más altos del plantel y no es directamente proporcional a las veces que ha jugado este durante la temporada.

Puede ver: Falcao García se rinde ante Mariana Pajón: "Gracias por lo que haces"

Burak Elmas, dirigente del equipo turco, comunicó la decisión: "Hablé con Falcao y Feghouli. Tenían contrato, pero les dije que no era posible que pagáramos esos honorarios, que tenían que encontrarles un club", indicó.

Galatasaray busca bajar su masa salarial y ve en el colombiano una buena opción para iniciar la restructuración de la institución. Y es que el 'Tigre' no ha podido rendir en la última temporada como quería, vivió varias lesiones que lo apartaron de los entrenamientos y cualquier tipo de posibilidad de actuar.

A Falcao le queda un año de contrato, pero deberá buscar nuevo equipo para continuar su carrera. Siendo así, el goleador colombiano tendrá que empezar a escuchar ofertas de equipos de menor categoría en Europa o, finalmente, decidir llegar a la MLS de los Estados Unidos.

Lea también: Falcao aplaude a Caterine Ibargüen por su participación en los Olímpicos

Uno de los objetivos del atacante es poder mejorar sus números, contar con una gran continuidad y volver a ser llamado a la Selección Colombia por parte del técnico Reinaldo Rueda, que analizará si lo llamará o no para las próximas fechas de Eliminatoria sudamericana.