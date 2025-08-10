Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 14:48
Falcao reapareció y no se olvida de Millonarios tras incógnita con su futuro
Radamel Falcao reapareció en el mal momento de Millonarios con inesperado mensaje.
El presente deportivo de Millonarios no es el mejor de todos y no ha dejado de recibir malas noticias durante el polémico inicio de la Liga BetPlay 2025-II, certamen en el cual no ha podido ganar en el transcurso de cuatro fechas disputadas.
A los resultados negativos se suma también la gran cantidad de bajas que hay en la plantilla de jugadores que dirige David González, la cual se vio afectada durante el mercado de fichajes y también por las lesiones que se han venido presentando, en donde todavía está tardío el regreso de Leonardo Castro, Mackalister Silva y a ellos se sumaría Andrés Llinás, quien sufrió una fractura, tuvo que someterse a cirugía y estaría afuera de las canchas varias semanas, por lo que Radamel Falcao le habría enviado un sentido mensaje de recuperación.
Le puede interesar: Millonarios se ilusiona con Andrés Llinás: alentador mensaje
De capitán a capitán: Falcao envió mensaje de recuperación a Llinás
Sobre el minuto 71 del partido, cuando el conjunto ‘azucarero’ iba ganando 3-2 el partido, Andrés Llinás disputaba un balón en la mitad de la cancha, con tan mala suerte que en una serie de movimientos con el rival termina cayendo sobre su pierna izquierda, doblando su tobillo de forma alarmante y dejando un diagnóstico igual de preocupante.
Según el parte médico que dio a conocer el club, Llinás tiene un diagnóstico desalentador, ya que sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda y se le llevó a cabo una intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Esta situación llevó a que varias importantes figuras del Fútbol Profesional Colombiano le enviaran un mensaje de ánimo, tal como Hugo Rodallega y el propio Radamel Falcao.
El goleador histórico de la Selección Colombia, quien dio por finalizado su paso por el cuadro 'embajador', no se olvida de los pupilos y amigos que hizo en Millonarios, por lo que cuando se enteró de la lesión de Andrés Llinás publicó una imagen de ellos dos en sus historias deseándole pronta recuperación y mucha fuerza.
Image
Mensaje de Radamel Falcao a Andrés Llinás tras su lesión en Millonarios
En otras noticias: ¿David González se juega su futuro en Millonarios?
Lea también: Dimayor anunció nueva fecha del clásico Santa Fe vs Millonarios
¿Cómo le ha ido a Falcao en Millonarios?
Tras un nuevo y fallido paso por la máxima división del fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, Radamel Falcao finalmente tomó la decisión de darle una oportunidad al FPC para jugar con el equipo de sus amores Millonarios, con el cual ya lleva un total de 28 partidos, más de 1.400 minutos en los cuales se ha reportado con gol en 10 oportunidades, tres de ellas en los recientes cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025.
Fuente
Antena 2