Falcao reapareció y no se olvida de Millonarios tras incógnita con su futuro

El presente deportivo de Millonarios no es el mejor de todos y no ha dejado de recibir malas noticias durante el polémico inicio de la Liga BetPlay 2025-II, certamen en el cual no ha podido ganar en el transcurso de cuatro fechas disputadas.

A los resultados negativos se suma también la gran cantidad de bajas que hay en la plantilla de jugadores que dirige David González, la cual se vio afectada durante el mercado de fichajes y también por las lesiones que se han venido presentando, en donde todavía está tardío el regreso de Leonardo Castro, Mackalister Silva y a ellos se sumaría Andrés Llinás, quien sufrió una fractura, tuvo que someterse a cirugía y estaría afuera de las canchas varias semanas, por lo que Radamel Falcao le habría enviado un sentido mensaje de recuperación.

De capitán a capitán: Falcao envió mensaje de recuperación a Llinás

Sobre el minuto 71 del partido, cuando el conjunto ‘azucarero’ iba ganando 3-2 el partido, Andrés Llinás disputaba un balón en la mitad de la cancha, con tan mala suerte que en una serie de movimientos con el rival termina cayendo sobre su pierna izquierda, doblando su tobillo de forma alarmante y dejando un diagnóstico igual de preocupante.

Según el parte médico que dio a conocer el club, Llinás tiene un diagnóstico desalentador, ya que sufrió una fractura del cuello de pie de su pierna izquierda y se le llevó a cabo una intervención quirúrgica para el inicio de su proceso de recuperación. Esta situación llevó a que varias importantes figuras del Fútbol Profesional Colombiano le enviaran un mensaje de ánimo, tal como Hugo Rodallega y el propio Radamel Falcao.