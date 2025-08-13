Falcao rechazó millonaria oferta para volver a España: hay mejores

Falcao sigue dando de qué hablar en el mercado de fichajes desde que se confirmó su salida de Millonarios, ya que su futuro todavía no se ha aclarado y preocupa de gran manera, ya que las ilusiones para poder verlo jugar todavía son bastante grandes y merece una despedida por todo lo alto.

El goleador histórico de la Selección Colombia no salió en los mejores términos del fútbol profesional colombiano y del cuadro 'embajador', por lo que todavía no se estaba hablando de su retiro como profesional. Desde entonces ha estado de gira por Europa, visitando varios de los equipos en donde dejó huella, pero también evaluando ofertas para continuar jugando, en donde justamente había una de España, pero la cual fue rechazada.

Falcao le dijo que no a Real Murcia en España

El 'tigre' se dio por bien servido y decidió terminar en buenas condiciones su paso por Millonarios, yéndose con 11 goles convertidos en el transcurso de 29 partidos. Ahora Falcao, con 39 años, no ha considerado el retiro y su nombre se ha movido bastante en el mercado de fichajes, pero el que ha demostrado verdadero interés por ficharlo fue Real Murcia, tal como dieron a conocer propios medios de España.

La escuadra que compite en Primera Federación, el tercer nivel en la pirámide del fútbol español, hizo un estudio muy preliminar, a nivel deportivo y económico, tal como lo dio a conocer el medio local ORM Deportes, que informa sobre la actualidad del Murcia. Sin embargo, recientemente habría revelado el medio, ‘Onda Regional’, que el goleador ya les habría dado el no porque se niega a jugar en una división tan baja.