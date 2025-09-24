Falcao recibió portazo de grande de la Liga MX tras salida de Millos

Radamel Falcao se vuelve a convertir en noticia en el mundo del fútbol, ya que su futuro es bastante incierto desde que salió de Millonarios al finalizar el semestre de apertura de la temporada 2025.

Se ha venido hablando sobre su posible retiro tomando la avanzada edad con la que cuenta y que llegaron a su fin varios mercados de fichajes y no fue contratado por ningún equipo. Sin embargo no se ha conocido una decisión oficial, pero si que ha estado evaluando más opciones para continuar llegando, desde España, Argentina y una de las más cercanas surgió desde México por parte de Pumas, pero al final el club le habría cerrado la puerta.

Le puede interesar: ¿Falcao al Real Madrid? El tigre contó por qué no se dio el traspaso

Falcao recibió rechazo de Pumas en la Liga MX

Aún así el 'tigre' se dio por bien servido por su paso en el Fútbol Profesional Colombiano y decidió terminar en buenas condiciones su paso por Millonarios, yéndose con 11 goles convertidos en el transcurso de 29 partidos. Ahora Falcao, con 39 años, no ha considerado el retiro y ha sonado bastante en el mercado de fichajes, en especial tras la gira que está haciendo en Europa, en donde ha sido vanagloriado por varios equipos, como Atlético Madrid y Porto, pero el que llegó a demostrar verdadero interés por ficharlo fue Pumas.

Desde México se dio a conocer el interés que tuvo la escuadra que compite en la Liga MX, en donde fue el reconocido medio Excelsior, que el jugador fue ofrecido al club como posible fichaje, pero la directiva decidió no avanzar.