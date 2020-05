Falcao recordó con cariño su paso y sus inicios en River Plate

En medio del programa de River para sus jugadores de categorías en formación, 'Volver a los Orígenes', Radamel Falcao habló con más de 200 jóvenes que hacen parte del club y, además de hablar de sus experiencias como profesional, luego de su debut, hizo énfasis en lo mucho que vivió antes de convertirse en figura, de la importancia del club en su formación y de la apuesta que hicieron por él en momentos difíciles.

"Tienen que valorar lo que significa River, los valores que les transmite y el acompañamiento que les brinda", arrancó asegurando el hoy jugador de Galatasaray, cuya capacidad goleadora dejó una importante huella en la afición del club, un club que lo recibió desde muy pequeño y que, según remarcó, lo ayudó en los momentos más duros como las lesiones. "River me podría haber botado a mi casa y me bancó. Me cuidó. Nunca me voy a olvidar de eso porque no sé qué hubiera pasado con mi carrera", sentenció en ese aspecto.

Por su parte, los juveniles, entre los que se encontraban cinco colombianos señalaron algunas de las enseñanzas de Radamel, quien en total convirtió 49 goles con el equipo de la banda, combinando la competencia local y las internacionales. "Nos dijo que no siempre llega el mejor, sino el que se entrena todos los días dejando todo y el que persevera", aseguró uno de los presentes en la charla, en declaraciones que recoge la web partidaria, 'La Página Millonaria'.

Vale la pena recordar que entre el grupo de los juveniles que se unió a la charla con el delantero se encontraban cinco colombianos, futbolistas que aún no han logrado debutar en primera, pero que ya llaman la atención de los entrenadores, como es el caso del defensor Thomas Gutiérrez, quien se destaca por su personalidad.