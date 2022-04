Falcao renovará su contrato con Rayo Vallecano

David Cobeño, director deportivo de Rayo Vallecano, había hablado del futuro del colombiano y lanzó la noticia de que el atacante seguirá en el equipo madrileño, por lo menos, por una temporada más.

"Falcao tenía una cláusula en el contrato de renovación que seguramente, si no lo ha hecho, lo va a hacer, seguramente estará con nosotros el año que viene", afirmó Cobeño en diálogo con 'Partido de la Una' de Onda Madrid.

El directivo aseguró que el 'tigre' está contento en Vallecas y ellos están contentos con él, por lo que no será necesario acudir a alguna cláusula para su continuidad.

"El segundo año dependía de varios factores, no va a ser es lo que marque que continúe o no. Estamos contentos con él y él con nosotros. No va a ser falta activar la cláusula".