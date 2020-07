Falcao renunciaría a cuatro millonarios bonos para que Galatasaray no lo venda

Radamel Falcao García no vive buenos días en el fútbol turco, otra vez por el problema de siempre: las lesiones. El delantero colombiano era la máxima figura del Galatasaray en el mercado de fichajes, pagaron una cifra millonaria por su traspaso desde el Mónaco, pero a pesar de su profesionalismo no ha podido cumplir con las expectativas por cuatro bajas de la plantilla a lo largo de la temporada; incluso esta no la termina.

Todo esto ha generado una fuerte molestia en el entorno del club otomano por la millonaria cifra que se invirtió en Falcao y todo lo que él cobra, recordando que tuvo diferencias con algunos directivos para reducir su salario en medio de la suspensión del fútbol. Por ende, Galatasaray ya no vería con malos ojos venderlo si llega una buena oferta, especialmente del fútbol asiático.

Lea también: Las declaraciones del 'Cholo' Simeone que ponen en duda el futuro de James Rodrígue

Ante todo eso, según el medio deportivo turco ‘Anjaspor’, Falcao García estaría dispuesto a reducir cuatro bonos que podría tener la próxima temporada por los parágrafos estipulados en su contrato donde recibiría premios económicos por varios logros deportivos personales y colectivos relacionados con el torneo internacional y las competencias europeas.

Estos serían los bonos a los que renunciaría Falcao en la temporada 200/21 para seguir en Galatasaray:

- Partido y victoria premium para copas europeas.

- Título de Super League, título de la Liga Europea, final de la Champions League, semifinal, final y bonificación de campeonato.

- La prima por cada 10 juegos en el once ideal de la liga.

- El derecho a rescindir el contrato si sus cuentas por cobrar se retrasan dos meses.

De interés: La frase de Nicolás Vikonis sobre Real Madrid que despertó críticas en México

Cabe señalar que Falcao García no ha recibido ninguna oferta oficial para salir de Galatasaray, pero sí ha habido sondeos desde el fútbol árabe y estadounidense; además de los rumores que lo vinculan con un regreso a River Plate.