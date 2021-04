Falcao salió del hospital tras haberse operado de una fractura facial

El delantero colombiano Radamel Falcao, del Galatasaray Estambul, ya ha vuelto a casa tras abandonar el hospital donde fue operado de una fractura facial que sufrió durante un entrenamiento, confirmaron este miércoles a Efe fuentes médicas.



"Falcao fue dado de alta en el hospital. Su estado de salud es bueno y mejoró mucho tras la operación. No fue intervenido a corte abierto: le realizaron una corrección desde el interior", explicó un médico cercano al hospital Ulus Liv de Estambul, en el que el domingo se llevó a cabo esa intervención quirúrgica.



La fuente señaló que el club decidió no anunciar su salida del hospital para "no molestar" al jugador y que desconoce qué día exactamente fue dado de alta.



Falcao, de 35 años, sufrió un choque cara a cara con su compañero Kerem Akturkoglu en un entrenamiento preparatorio el pasado domingo.



La citada clínica privada confirmó una fractura facial y lo sometió a una operación de cirugía plástica bajo anestesia, en la que se le fijó el hueso cigomático roto.



"Depende de su desarrollo podría jugar en unas tres semanas. Con una mascarilla de prótesis incluso antes", detalló.



De confirmarse esta perspectiva, la estrella del Galatasaray estaría recuperado para poder jugar las últimas jornadas de la temporada actual y ayudar al equipo rojiamarillo a ganar el título.



El Galatasaray se encuentra tercero en la clasificación aunque a una gran distancia del líder, el estambulí Besiktas, que le saca ocho puntos.



Falcao, que el pasado sábado no jugó en el empate de su club ante el Karagumruk, ha marcado tres tantos desde su reaparición el 27 de febrero en los seis partidos que ha participado.



Esta temporada apenas ha podido jugar por problemas físicos que le han tenido casi toda la campaña de baja.