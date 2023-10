Otra estrella del fútbol europeo se suma a los fans de Falcao: "es de los mejores"

Falcao García sigue siendo una de las grandes figuras del fútbol internacional. A pesar de los años y de haber dejado de jugar en los equipos de la élite europea, el tigre de Santa Marta no pierde su reconocimiento entre sus colegas.

Hace un par de días se hizo conocido un video en el que Sergio Ramos se cruzó con el jugador colombiano y aprovechó para saludarlo y destacar lo bueno que era. El español recordó al cafetero por su paso en el Atlético de Madrid y las veces que se cruzaron en los derbys de la capital española.

Sin embargo, el ex Real Madrid parece no ser el único que siente admiración por el samario. Una estrella del fútbol del viejo continente y la Selección de México también aprovechó para destacar el impacto del ex Mónaco en su estilo de juego.

Santi Giménez, delantero de origen argentino que juega para el combinado azteca, reveló su admiración por el que fuera el mejor '9' del mundo entre 2011 y 2014. Para el atacante del Feyenoord, el ex River Plate está a otro nivel.

"Trato de no compararme con nadie porque creo que todos somos únicos, pero a mí me gusta mucho Radamel Falcao”, dijo el referente del 'Tri' que también añadió que ve al sudamericano como un ejemplo de delantero completo.

Una nueva reivindicación de que, aunque pasen los años, el talento y legado de Falcao no ha pasado desapercibido. El mejor momento de Radamel en su estancia en Europa acabó marcando a delanteros importantes como el caso de Giménez, Icardi o Lautaro Martínez.