Falcao sigue entrenando diferenciado pero Terim sueña con tenerlo listo

Aunque su lesión todavía no ha sanado del todo, Fatih Terim sigue con la idea de intentar que Radamel Falcao sea titular o, por lo menos, juegue unos minutos en el próximo partido, con la idea de recuperar el poder ofensivo de su equipo y ganar un encuentro que resulta fundamental en las ambiciones de Galatasaray, que desde que volvió el fútbol ha perdido camino frente al líder, Estambul, y debe ganar todo lo que queda para soñar con el certamen local.

Y, aunque todo dependía de lo que sucediera este viernes, en otra práctica del equipo, lo cierto es que Terim esperará un día más para saber si puede o no contar con el goleador colombiano, por lo que analiza alternativas y hasta lo infiltraría, buscado que el jugador actúe durante la mayoría del partido y aporte toda su experiencia a un equipo que es muy diferente en presencia del 'Tigre' a cuando él no aparece en la cancha, tal como quedó evidenciado en el último juego donde no hubo quién definiera las acciones.

Bajo este panorama, a dos días del partido contra Trabzonspor, el club dio un parte médico de la recuperación del colombiano, que no ofrece muchas expectativas respecto a lo que busca Fatih Terim, por lo que todo haría suponer que el jugador no estaría listo para este vital encuentro y volvería para el siguiente. "Radamel Falcao trabajó en un programa especial separado del equipo", aseguró el club a través de sus redes sociales.

Galatasaray no gana desde el reinicio de la Superliga Turca, por lo que el primero de la competencia le ha sacado una importante ventaja y a falta de cinco partidos necesita un milagro para conseguir el título local, pues Estambul, que se encuentra en la cima, ya le sacó ocho puntos, mientras que el segundo y el tercero le llevan seis y un punto, respectivamente.