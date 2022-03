Falcao sigue ilusionando a todo River: la imagen que da pistas de un posible regreso

Radamel Falcao García es uno de los jugadores colombiano que inició con buen pie la temporada 2021/22, pero de a poco ha ido cayendo no solo en el nivel individual sino colectivo.

Pues el colombiano fue importante en el Rayo Vallecano en los primeros compromisos ligueros, incluso acercando al equipo a zona de Champions League.

No obstante, los resultados de los últimos días no ha sido los mejores, y pese a que por ahora no se habla de su salida, su edad lo aprieta y su deseo de volver a Argentina para jugar con River Plate sigue intacto.

Y es que el 'Tigre' posó recientemente con la camiseta de 'la banda' tras una visita de Matías Patanian (vicepresidente de ese equipo), y Adrián Ramírez (de relaciones internacionales).

Los dos personajes arribaron a territorio español con una camiseta de la temporada en curso del equipo de Buenos Aires marcada con el dorsal '9' y el nombre de Falcao arriba del mismo.

De tal forma, Falcao se dejó ver contento en las fotos, manifestando una vez más el cariño hacia el equipo que lo vio debutar y con el cual anotó 37 goles en los más de 90 duelos que disputó allí.

Por lo pronto, el samario espera terminar la temporada con Rayo en la primera parte de la tabla, apuntando a un cupo en Europa League, inclusive. El cuadro 'franjirrojo' está en la casilla 13 con 31 puntos a 13 del sexto (clasificación internacional) que es Real Sociedad.