Falcao tendría nuevo equipo en días: ficharía por un club de la MLS

Falcao García podría estar a punto de escribir un nuevo capítulo en su exitosa carrera. Tras su salida de Millonarios al finalizar el semestre anterior, el atacante samario se encuentra como agente libre y, según versiones provenientes de Estados Unidos, estaría en la mira de un club de la Major League Soccer.

Un equipo de la Conferencia Este con sede en Washington, ha puesto sus ojos en el ‘Tigre’ como una posible solución para mejorar su rendimiento en la temporada. Todo esto ocn la aprobación del entrenador de turno que ve en Radamel un hombre diferencial.

Se trata del DC United que no atraviesa su mejor momento en la liga norteamericana, ocupando posiciones rezagadas en la tabla y con una sequía de gol que ha complicado sus aspiraciones. Para Kevin Flanagan, técnico del equipo, la llegada de un delantero con la trayectoria y jerarquía de Falcao García podría marcar un punto de inflexión en el rumbo de la campaña. La intención es sumar a un jugador que no solo aporte goles, sino también liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Desde el entorno del club se ha filtrado que en los próximos días podrían presentarle una oferta formal al delantero colombiano. La propuesta inicial contemplaría un contrato por un año, con la opción de extenderlo por una temporada adicional, siempre y cuando el rendimiento y las condiciones físicas acompañen. El hecho de que Falcao se encuentre sin equipo facilitaría las negociaciones, ya que no habría que pagar una transferencia por sus derechos deportivos.

La posible llegada del ‘Tigre’ a la MLS sería un movimiento llamativo para la liga, que en los últimos años ha reforzado su imagen con figuras internacionales. Aunque su paso por Millonarios estuvo marcado por un inicio mediático y un rendimiento intermitente debido a lesiones, su capacidad goleadora y experiencia en ligas de élite como la Ligue 1, LaLiga, Premier League y Superliga turca siguen siendo un atractivo para cualquier club que busque potenciar su frente de ataque.

Para Falcao García, la oportunidad de jugar en la Major League Soccer podría significar no solo un desafío deportivo, sino también un proyecto de vida. Washington, una ciudad con una comunidad latina creciente, podría convertirse en un escenario ideal para que el delantero comparta su legado futbolístico mientras se adapta a un ritmo competitivo diferente al de las ligas europeas y sudamericanas.

De concretarse su fichaje por el DC United, el samario se uniría a la lista de jugadores de renombre que han cerrado sus carreras en el fútbol estadounidense, siguiendo la senda de figuras como Zlatan Ibrahimović, Wayne Rooney, Gonzalo Higuaín y ahora Lionel Messi. Aunque aún no hay cifras confirmadas sobre su salario, se espera que el acuerdo incluya beneficios acordes con su estatus de estrella internacional.

En los próximos días se sabrá si el ‘Tigre’ rugirá en Washington. Por ahora, las negociaciones están en curso y el ambiente en la capital estadounidense comienza a llenarse de expectativa ante la posible llegada de uno de los delanteros más emblemáticos en la historia del fútbol colombiano.