Falcao tomó decisión para el 2026 y su 'last dance' como futbolista profesional

Los equipos que podría fichar a Falcao

Con esas declaraciones, el pensamiento del ‘Tigre’ Falcao estaría en seguir jugando al fútbol para el 2026, así que el próximo mercado de fichajes de invierno resulta clave en su objetivo, a la espera de concretar alguna oferta laboral que lo convenza, recordando que Radamel toma esas decisiones junto con su familia, acordando un lugar que sea cómodo para vivir y donde sus hijos y esposa puedan estar a gusto.

Así las cosas, Radamel podría ver muy atractivo el fútbol español, sin embargo, equipos de Primera División difícilmente se fijarían el él por su avanzada edad y también por los antecedentes de lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, sin embargo, no se descarta que algún club de la Segunda División pueda enviar una oferta.

Por otro lado, la MLS aparece también como un lugar ideal para Radamel, liga estadounidense donde normalmente suelen retirarse grandiosos futbolistas que al igual que él se destacaron en el Viejo Continente, además, se radicaría en un país desarrollado y que brinda garantías de muy buena vida para él y su familia, recordando que en algún momento sonó el naciente San Diego FC para ficharlo.