Falcao tomó decisión para el 2026 y su 'last dance' como futbolista profesional
El goleador colombiano tuvo su última experiencia jugando en Millonarios.
En julio del año pasado el fútbol colombiano se revolucionó con la llegada de Radamel Falcao García a Millonarios, el histórico delantero vistió por un año entero la camiseta del equipo de sus amores, logrando allí triunfos y goles destacados, pero sin poder levantar títulos.
La situación del equipo ‘embajador’ no fue la mejor tras la eliminación en los pasados cuadrangulares y la decepción del hincha por no alcanzar la final de la Liga BetPlay acabó con la salida del atacante nacido en Santa Marta hace 39 años, quien decidió no renovar su contrato con el equipo ‘albiazul’ al ver un ciclo terminado en su aventura jugando por primera vez en Colombia.
La decisión de Radamel Falcao para el 2026
Luego de un año defendiendo los intereses de Millonarios, donde tuvo que superar una serie de lesiones que lo alejaron por un tiempo considerable de las canchas, los aficionados de Radamel Falcao García esperaban un retiro tras su salida del equipo ‘embajador’, sin embargo, no fue así y las recientes noticias del delantero lo ponen nuevamente en la órbital del fútbol profesional.
Y es que de acuerdo con información del periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, el máximo goleador de la Selección Colombia (36 anotaciones) no tiene en su mente el retiro y en este segundo semestre del año donde no tuvo acción futbolística ha trabajado normalmente en su físico, contemplando un par de propuestas para volver a las canchas de manera profesional.
Los equipos que podría fichar a Falcao
Con esas declaraciones, el pensamiento del ‘Tigre’ Falcao estaría en seguir jugando al fútbol para el 2026, así que el próximo mercado de fichajes de invierno resulta clave en su objetivo, a la espera de concretar alguna oferta laboral que lo convenza, recordando que Radamel toma esas decisiones junto con su familia, acordando un lugar que sea cómodo para vivir y donde sus hijos y esposa puedan estar a gusto.
Así las cosas, Radamel podría ver muy atractivo el fútbol español, sin embargo, equipos de Primera División difícilmente se fijarían el él por su avanzada edad y también por los antecedentes de lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera, sin embargo, no se descarta que algún club de la Segunda División pueda enviar una oferta.
Por otro lado, la MLS aparece también como un lugar ideal para Radamel, liga estadounidense donde normalmente suelen retirarse grandiosos futbolistas que al igual que él se destacaron en el Viejo Continente, además, se radicaría en un país desarrollado y que brinda garantías de muy buena vida para él y su familia, recordando que en algún momento sonó el naciente San Diego FC para ficharlo.
