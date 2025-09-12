¿Falcao y Cuadrado jugarían el Mundial 2026? Respuesta clave de Lorenzo

La opinión de Lorenzo sobre el armado de la nómina para el Mundial 2026

El goleador histórico, con pasado reciente en Millonarios, vive un momento particular: desde junio de 2025 se encuentra sin equipo, una realidad que podría complicar su regreso al seleccionado. Su liderazgo y olfato en el área siguen siendo recordados por la afición, pero la falta de competencia oficial es un factor que pesa en las decisiones técnicas.

Por otra parte, Cuadrado se mantiene activo en el Pisa de la Serie A italiana, aunque con menos protagonismo que en años anteriores, lo que también abre interrogantes sobre su potencial convocatoria.

Desde el banquillo, la postura de Néstor Lorenzo ha sido clara y prudente. El entrenador argentino ha reiterado en diversas intervenciones que su prioridad es “mantener la base de jugadores” que consiguió la clasificación y consolidó un estilo.

Según fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol, “por ahora, ninguno de los dos entra en los planes del cuerpo técnico”, una frase que confirma que las decisiones se toman con base en el rendimiento actual más que en la trayectoria previa.

No obstante, el panorama no está cerrado. En el entorno del equipo nacional se reconoce que, si Falcao encuentra club y recupera su ritmo goleador, y si Cuadrado logra mayor protagonismo en el Pisa, podrían volver a ser considerados.

La experiencia de ambos, especialmente en competiciones de máxima exigencia, podría ser un recurso estratégico para un grupo que combina juventud y talento. En ese sentido, Lorenzo y su equipo saben que contar con referentes en el vestuario aporta un valor adicional, siempre que lleguen en condiciones óptimas.