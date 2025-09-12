Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 17:29
¿Falcao y Cuadrado jugarían el Mundial 2026? Respuesta clave de Lorenzo
Colombia ya empieza a pensar en la nómina de cara a la próxima cita mundialista.
La Selección Colombia ya comienza a planear su camino hacia el Mundial de 2026 en Estados Unidos, y entre las conversaciones de los hinchas surgen dos nombres que marcaron época en el combinado nacional: Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado.
Ambos han sido referentes de la tricolor, pero hoy su situación deportiva y la visión del cuerpo técnico abren un debate sobre si podrían estar presentes en la próxima cita mundialista.
La opinión de Lorenzo sobre el armado de la nómina para el Mundial 2026
El goleador histórico, con pasado reciente en Millonarios, vive un momento particular: desde junio de 2025 se encuentra sin equipo, una realidad que podría complicar su regreso al seleccionado. Su liderazgo y olfato en el área siguen siendo recordados por la afición, pero la falta de competencia oficial es un factor que pesa en las decisiones técnicas.
Por otra parte, Cuadrado se mantiene activo en el Pisa de la Serie A italiana, aunque con menos protagonismo que en años anteriores, lo que también abre interrogantes sobre su potencial convocatoria.
Desde el banquillo, la postura de Néstor Lorenzo ha sido clara y prudente. El entrenador argentino ha reiterado en diversas intervenciones que su prioridad es “mantener la base de jugadores” que consiguió la clasificación y consolidó un estilo.
Según fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Fútbol, “por ahora, ninguno de los dos entra en los planes del cuerpo técnico”, una frase que confirma que las decisiones se toman con base en el rendimiento actual más que en la trayectoria previa.
No obstante, el panorama no está cerrado. En el entorno del equipo nacional se reconoce que, si Falcao encuentra club y recupera su ritmo goleador, y si Cuadrado logra mayor protagonismo en el Pisa, podrían volver a ser considerados.
La experiencia de ambos, especialmente en competiciones de máxima exigencia, podría ser un recurso estratégico para un grupo que combina juventud y talento. En ese sentido, Lorenzo y su equipo saben que contar con referentes en el vestuario aporta un valor adicional, siempre que lleguen en condiciones óptimas.
📽️ La 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟔 ya nos espera, juntos haremos historia como país. 🇨🇴🌍🏆#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/YvttWBYukF— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 10, 2025
Hay un debate abierto entre aficionados y analistas. Muchos recuerdan las eliminatorias rumbo a Brasil 2014 y Rusia 2018, donde tanto Falcao como Cuadrado fueron piezas clave en el esquema nacional. Hoy, con una generación liderada por Luis Díaz, Jhon Arias y Jefferson Lerma, el combinado cafetero muestra un presente sólido pero también renovado.
La gran incógnita es si, en una Copa del Mundo, basta con el rendimiento inmediato o se necesita también la experiencia para manejar momentos de presión máxima. A falta de nueve meses para el inicio del torneo, el panorama sigue abierto. Falcao, sin club, enfrenta el desafío de vincularse a un proyecto competitivo; Cuadrado, por su parte, necesita sostener su nivel en la Serie A.
