Falcao y James jugarán en el Pascual Guerrero; fecha, hora y boletas

El exdefensor y capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yépes, anunció su partido de despedida del fútbol profesional, el cual se disputará el sábado 20 de diciembre a las 5:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El evento reunirá a varias figuras históricas del fútbol colombiano e internacional.

Yépes, ídolo del Deportivo Cali y del fútbol nacional, aseguró que será una fiesta para los caleños, quienes podrán despedirlo en la ciudad donde inició su carrera profesional. La organización espera una buena presencia de aficionados en el Pascual.

¿Cuáles jugadores estarán en la despedida de Mario Alberto Yépes?

Entre los invitados más destacados están James Rodríguez y Radamel Falcao García, dos referentes del fútbol colombiano en la última década. Ambos compartirán nuevamente cancha con Yépes, con quien coincidieron en el histórico Mundial de Brasil 2014.

El exdefensor también reveló que el encuentro servirá como homenaje a los últimos cinco capitanes de la Selección Colombia: Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Iván Ramiro Córdoba, Falcao García, James Rodríguez y él mismo. Todos estarán presentes en el evento.