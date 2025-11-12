Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 17:06
Falcao y James jugarán en el Pascual Guerrero; fecha, hora y boletas
Además de la presencia de estos dos futbolistas, se confirmó la presencia de otras figuras del fútbol mundial.
El exdefensor y capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yépes, anunció su partido de despedida del fútbol profesional, el cual se disputará el sábado 20 de diciembre a las 5:00 p. m. en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El evento reunirá a varias figuras históricas del fútbol colombiano e internacional.
Yépes, ídolo del Deportivo Cali y del fútbol nacional, aseguró que será una fiesta para los caleños, quienes podrán despedirlo en la ciudad donde inició su carrera profesional. La organización espera una buena presencia de aficionados en el Pascual.
¿Cuáles jugadores estarán en la despedida de Mario Alberto Yépes?
Entre los invitados más destacados están James Rodríguez y Radamel Falcao García, dos referentes del fútbol colombiano en la última década. Ambos compartirán nuevamente cancha con Yépes, con quien coincidieron en el histórico Mundial de Brasil 2014.
El exdefensor también reveló que el encuentro servirá como homenaje a los últimos cinco capitanes de la Selección Colombia: Carlos ‘Pibe’ Valderrama, Iván Ramiro Córdoba, Falcao García, James Rodríguez y él mismo. Todos estarán presentes en el evento.
Además, se confirmó la participación de varias leyendas del balompié nacional como René Higuita, Óscar Córdoba, Fabián Vargas, Jhon Javier ‘Choronta’ Restrepo y Giovanni Hernández, quienes formarán parte del equipo colombiano.
Los jugadores extranjeros en la despedida de Yépes
Del ámbito internacional también habrá figuras de renombre como Iván Hurtado y Antonio Valencia (Ecuador), Javier Saviola y Ariel Ortega (Argentina), Cristian ‘Cebolla’ Rodríguez (Uruguay), el francoargentino David Trezeguet (Francia/Argentina) y Didier Drogba (Costa de Marfil), uno de los grandes invitados del evento.
Boletería para la despedida de Mario Alberto Yépes
En cuanto a la boletería, Yépes explicó que una parte será entregada gratuitamente por la Alcaldía de Cali, mientras que otra estará disponible para la venta, aunque aún no se han revelado los precios ni los puntos de distribución.
Finalmente, el exjugador expresó que su principal objetivo es agradecer a los hinchas y al fútbol colombiano por más de dos décadas de carrera, en las que fue símbolo de liderazgo y compromiso. La información fue confirmada por el propio Yépes en Caracol.
Fuente
Antena 2